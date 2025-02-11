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Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

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Avukat Begüm Gürel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Gürel, ABD'ye yapılan yatırımlardan yatırımcı vizesine, Green Card sürecinden Türk pasaportunun uluslararası etkisine kadar merak edilenleri anlattı.

Avukat Begüm Gürel, ABD'ye yapılan yatırımların arttığını ve yatırımcı vizesi ile Green Card almanın mümkün olduğunu belirtti. Green Card süreciyle ilgili en büyük yanlışları açıklayan Gürel, Amerika'daki hukuki sistemin işleyişini de değerlendirdi. Ayrıca, SelectUSA zirvesinin Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

"SON YILLARDA ABD'YE TÜRK İŞ İNSANLARI TARAFINDAN CİDDİ YATIRIMLAR YAPILIYOR"

Gürel, birçok Türk iş insanının ABD'ye yatırım yaptığını ve bu süreçte yatırımcı vizelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"GREEN CARD'I, DAİMİ BİR İKAMETGAH İZNİ OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Green Card'ın ABD'de sürekli oturum hakkı sağladığını ve kişiye geniş imkanlar sunduğunu belirtti.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"GREEN CARD ALABİLMENİN PEK ÇOK YOLU VAR, BUNLARDAN BİR TANESİ DE YATIRIMCI VİZESİDİR"

ABD'de yatırım yaparak Green Card almanın mümkün olduğunu söyleyen Gürel, yatırımcı vizesinin avantajlarını anlattı ve "Green Card alabilmenin pek çok yolu var, bunlardan bir tanesi de yatırımcı vizesidir" dedi.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"AMERİKA'DA HER EYALETİN KENDİNE GÖRE BİR HUKUK SİSTEMİ VAR"

Amerika'da her eyaletin farklı bir hukuki işleyişi olduğunu ifade eden Gürel, yatırım yapmak isteyenlerin bunu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"SELECTUSA'İ DÜNYANIN EN BÜYÜK YATIRIM ZİRVESİ OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Gürel, yatırımcıların ABD pazarına girmesi için büyük bir fırsat sunan SelectUSA zirvesinin önemine değindi ve "SelectUSA'i dünyanın en büyük yatırım zirvesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.

"SON ZAMANLARDA TÜRK PASAPORTUNUN İTİBARINI KAYBETMESİYLE, DİĞER ÜLKELERİN BİZE UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU"

Gürel, Türk pasaportunun uluslararası arenada eski gücünü kaybettiğini ve bunun bazı yaptırımlara sebep olduğunu ifade ederek "Son zamanlarda Türk pasaportunun itibarını kaybetmesi nedeniyle, diğer ülkelerin bize uyguladığı yaptırımlar söz konusudur" dedi.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı
Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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