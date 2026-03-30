Haberler

Tahran'da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de petrokimya tesisine saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'deki bir petrokimya tesisini hedef aldı. Saldırılarda farklı yerler de etkilenirken, İran yetkilileri durumu kontrol altında olduğunu bildirdi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de bir petrokimya tesisinin hedef alındığı bildirildi.

İran basını, ülkenin iki büyük şehrine saldırı yapıldığını duyurdu. Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.

Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi ise ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz'deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu açıkladı. Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
