Üye Girişi
Haberler
BBC

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Hamas'ın üst düzey yetkilisi öldürüldü

Güncelleme:

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadının üç numaralı ismi Marwan Issa'nın İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Issa, İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi olarak biliniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadının üç numaralı ismi Marwan Issa'nın geçen hafta İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Issa, 7 Ekim'deki Hamas saldırıları ardından başlayan savaşta İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi.

Gazze'yi kontrol eden Hamas ise ölüm haberine yönelik bir açıklama yapmadı.

Sullivan, örgütün diğer liderlerininse Gazze'deki tünellerde saklandığını tahmin ettiklerini söyledi.

İsrail basını Issa'nın Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampının altında bulunan tünelleri hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü aktardı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı olan Issa'nın, İsrail'in en çok aradığı isimlerden olduğu biliniyordu.

Avrupa Birliği de, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının arkasındaki isimlerden olduğunu iddia ettiği Issa'yı, terör listesine eklemişti.

Biden'dan Refah uyarısı: 'Hata olur'

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir aydır ilk kez İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve İsrail ordusunun Refah'a saldırmasının bir "hata" olacağını söyledi.

Biden, Netanyahu'ya Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a düzenlenecek bir kara operasyonunun daha çok sivilin ölümüne neden olacağı ve zaten çok kötü durumda olan insani krizi daha da derinleştireceği uyarısını yaptı.

Biden'ın görüşmede, Netanyahu'dan, ABD'nin endişelerini dinlemek üzere Washington'a üst düzey bir heyet göndermesini talep ettiği de belirtildi.

Netanyahu'nun bu talebi kabul ettiği ve Refah saldırısının bu görüşme gerçekleşmeden başlamaması bekleniyor.

Refah'ta bir milyondan fazla Gazzeli sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail, Refah'a düzenlemekte ısrar ettiği kara operasyonu öncesinde bu sivillerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ya da nereye tahliye edilecekleriyle ilgili bir plan açıklamadı.

BBC

İsrail Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title