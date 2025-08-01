ABD Türkiye'ye Yüzde 15 Ek Gümrük Vergisi Uyguladı

ABD Türkiye'ye Yüzde 15 Ek Gümrük Vergisi Uyguladı
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yüzde 15 ek gümrük vergisi getirildiğini onayladı. Uygulama, Türkiye'den ABD'ye giden tüm ürünleri kapsıyor ve karar 7 gün içinde yürürlüğe girecek.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yüzde 15 oranındaki ek gümrük vergisi kararını onayladı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye ve birçok ülkeye yönelik ek gümrük vergilerini içeren kararı onadı. Yayınlanan tabloda, Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı ifadesi yer aldı. Yayımlanan kararnamenin 7 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, Türkiye'den ABD'ye giden bütün ürünlere uygulanacağı öğrenildi.

İmzalanan kararda ülkelere uygulanacak olan vergi oranları, yüzde 10 ile 41 arasında değişti. Suriye en yüksek vergi oranının uygulanacağı ülkelerin başında yer aldı. Buna göre listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye yüzde 10, İsviçre'ye yüzde 39, Hindistan'a yüzde 25, İsrail ve Japonya'ya yüzde 15, Suriye'ye yüzde 41, Güney Afrika'ya yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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