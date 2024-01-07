ABD Savunma Bakanı Austin'den hastane açıklaması

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 1 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi gördüğünün ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. ABD Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden açıklama yapan Austin, "Kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak daha iyi bir iş çıkarabilirdim" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Savunma Bakanı Austin'in 1 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi gördüğü ifade edilmişti. Austin, sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Walter Reed'deki muhteşem doktorlara ve bakım personeline bana sağladıkları olağanüstü bakım ve aileme gösterdikleri kişisel sıcaklık için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca meslektaşlarım ve arkadaşlarımdan gelen tüm yardımlar ve iyi dilekler için de minnettarım. Charlene ve ben desteğiniz için çok minnettarız. İyileştiğim için çok mutluyum ve yakında Pentagon'a dönmeyi dört gözle bekliyorum. Medyanın şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlamak için daha iyi bir iş çıkarabilirdim. Daha iyisini yapacağıma söz veriyorum. Ancak şunu da söylemekte fayda var, bu benim tıbbi durumumdu ve açıklama konusundaki kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.