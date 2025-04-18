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ABD'nin Yemen'deki Saldırısı: 38 Ölü, 102 Yaralı

ABD'nin Yemen'deki Saldırısı: 38 Ölü, 102 Yaralı
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ABD'nin Yemen'deki Ras Isa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Saldırının amacı, İran destekli Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmak olarak açıklandı.

ABD'nin Yemen'deki Ras Isa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Ras Isa yakıt limanının Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığı kaydedilerek, "ABD kuvvetleri, İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak ve Husileri 10 yılı aşkın süredir bölgeyi terörize etmek için kullandıkları yasadışı gelirden mahrum bırakmak için harekete geçti. Bu saldırıların amacı, kendi vatandaşlarını sömürmeye ve onlara büyük acılar yaşatmaya devam eden Husilerin ekonomik güç kaynaklarını zayıflatmaktır" denildi.

Husilere bağlı medya kuruluşunda yer alan haberlere göre, Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. En az 102 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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