ABD üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu

ABD güçleri, yaptırım kapsamındaki üçüncü Venezuela petrol tankerine müdahale etti. Panama bayraklı "Bella 1", petrol yüklemek üzere Venezuela'ya giderken durduruldu. Bu gelişmeyle birlikte, 10 Aralık'tan bu yana ele geçirilen gemi sayısı üçe yükselmiş oldu.

ABD VE VENEZUELA'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili ABD basınında çıkan haberlere göre, hem ABD hem de Venezuela, son operasyonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Önceki operasyonlarda, 10 Aralık'ta Skipper ve Cumartesi günü Centuries adlı tankerler ele geçirilmişti.

BELLA 1'İN ULUSLARARASI YOLCULUĞU

ABD OFAC yaptırımlarına tabi Bella 1, Ekim 2021 – Eylül 2025 arasında: Çin'e 7,3 milyon varil İran ham petrolü ve 3,7 milyon varil Venezuela ham petrolü ihraç etti, STS (ship-to-ship) transfer yoluyla 7,4 milyon varil İran ham petrolü ve 1,9 milyon varil Venezuela petrolü teslim aldı.

Operasyon sırasında tankerin, Venezuela'ya yaklaşırken boş olduğu belirtildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTIYOR

Bu müdahaleler, ABD ve Venezuela arasındaki tansiyonu yükseltirken, Washington yönetimi yaptırımların uygulanmasını ve petrol gelirlerinin kontrolünü sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Caracas yönetimi ise ABD'nin operasyonlarını "uluslararası korsanlık" olarak nitelendiriyor.