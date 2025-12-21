Haberler

ABD üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu

Güncelleme:
Amerika Birleşik Devletleri, Panama bayraklı 'Bella 1' isimli petrol tankerine operasyon düzenledi. Gemi, Venezuela'dan ham petrol yüklemek üzereyken ABD kuvvetleri tarafından durduruldu. Bu, ABD'nin Venezuela'ya ait üçüncü petrol tankeri operasyonu oldu. ABD'nin bu operasyonları, Venezuela'nın petrol gelirlerini kesmek ve uluslararası yaptırımların uygulanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

  • ABD güçleri, Panama bayraklı 'Bella 1' adlı Venezuela petrol tankerini durdurdu.
  • ABD'nin 10 Aralık'tan bu yana yaptırım kapsamında ele geçirdiği Venezuela petrol tankeri sayısı üçe yükseldi.
  • Bella 1, Ekim 2021 – Eylül 2025 arasında Çin'e 7,3 milyon varil İran ham petrolü ve 3,7 milyon varil Venezuela ham petrolü ihraç etti.

ABD güçleri, yaptırım kapsamındaki üçüncü Venezuela petrol tankerine müdahale etti. Panama bayraklı "Bella 1", petrol yüklemek üzere Venezuela'ya giderken durduruldu. Bu gelişmeyle birlikte, 10 Aralık'tan bu yana ele geçirilen gemi sayısı üçe yükselmiş oldu.

ABD VE VENEZUELA'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili ABD basınında çıkan haberlere göre, hem ABD hem de Venezuela, son operasyonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Önceki operasyonlarda, 10 Aralık'ta Skipper ve Cumartesi günü Centuries adlı tankerler ele geçirilmişti.

BELLA 1'İN ULUSLARARASI YOLCULUĞU

ABD OFAC yaptırımlarına tabi Bella 1, Ekim 2021 – Eylül 2025 arasında: Çin'e 7,3 milyon varil İran ham petrolü ve 3,7 milyon varil Venezuela ham petrolü ihraç etti, STS (ship-to-ship) transfer yoluyla 7,4 milyon varil İran ham petrolü ve 1,9 milyon varil Venezuela petrolü teslim aldı.

Operasyon sırasında tankerin, Venezuela'ya yaklaşırken boş olduğu belirtildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTIYOR

Bu müdahaleler, ABD ve Venezuela arasındaki tansiyonu yükseltirken, Washington yönetimi yaptırımların uygulanmasını ve petrol gelirlerinin kontrolünü sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Caracas yönetimi ise ABD'nin operasyonlarını "uluslararası korsanlık" olarak nitelendiriyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
title