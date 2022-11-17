ABD'li Senatör'den dikkat çeken çıkış: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım

ABD iç siyasetinde Türkiye'ye satılması planlanan F-16'lar için tartışmalar sürüyor. Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı çevrimiçi bir programda konuşan ABD Senato'su Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan'ın hukuksuzlukları görmezden gelerek Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini isteyerek, "Türkiye saldırganlığı bırakmadığı sürece F-16 satışını onaylamayacağım" dedi.

Türkiye'nin Amerika'dan istediği F-16'ların en son ve en ileri modeli olan Block 70/72'lerden 40 adet ve bunun yanı sıra var olan jetleri için piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti talebi ABD'de tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama ise ABD siyasetinde ağırlığı olan isimden geldi.

"KIBRIS'TAN TÜRK ASKERİ ÇEKİLMELİ"

Çevrimiçi düzenlenen bir programa katılan ve Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı platformda konuşan ABD Senato'su Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Kıbrıs'tan "Bütün Türk askerlerinin" ayrılması gerektiğini söyleyerek, "Ben Kıbrıs sorununun uzun bir süredir destekçisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ben Güney Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne tamamen kendimi adadım" ifadesini kullandı. Bir süre önce, Biden yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlatan Menendez, "Bu önemli bir gelişme fakat daha yapacak işlerimiz var" dedi.

"F-16 SATIŞINI ONAYLAMAYACAĞIM"

Menendez, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerine F-16 savaş jetleri vermemeli. Bütün bölgede saldırganlığı bırakmadan Türkiye'ye herhangi bir F-16 uçağının satışına onay vermeyeceğim" yorumunu yaptı.

"BÜTÜN ASKERLERİN KIBRIS'TAN GİTTİĞİNE EMİN OLALIM"

Menendez sözlerini, "Kıbrıslılar, New Jerseyliler ve bütün Amerikalıların bir araya gelince yapamayacakları şey yok. Kıbrıs adasındaki bütün Türk askerlerinin gittiğinden emin olalım" ifadesiyle bitirdi.

ERDOĞAN'DA DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Endonezya'da G-20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi" dedi. Erdoğan, daha önceden New York'ta Cumhuriyetçiler ile yaptığı görüşmelerde de F-16 satışına ilişkin olumlu bir bakışın olduğunu söylemişti.