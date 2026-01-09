Haberler

ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Karayip Denizi'nde ambargo uygulanan petrol taşıdığı şüphesiyle 'hayalet filo' tankerine baskın düzenlediklerini açıkladı.

ABD, Karayip Denizi'nin doğusunda bir tankere baskın düzenlediğini duyururken; tankerin ABD güçlerinden kaçmak için Venezuela'dan ayrıldığı öne sürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Sahil Güvenliği'nin bu sabah erken saatlerde Karayip Denizi'nin doğusundaki uluslararası sularda bir tankere el koyduğunu bildirdi.

TANKERE BASKIN DÜZENLEDİLER

Noem, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambargo uygulanan petrol taşıdığından şüphelenilen 'hayalet filo' tanker gemisi, ABD güçlerinden kaçmak için Venezuela'dan ayrıldı. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın koordinasyon, yasalara uygun, güvenli ve etkili bir baskın yapılmasını sağladı.

"ABD BU FİNANSMAN KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRACAK"

'Hayalet filolar' adaletten kaçamayacak. Sahil Güvenlik, yaptırım uygulanan petrol tankerlerine el koyacak. ABD, uluslararası hukuku uygulayacak ve uyuşturucu terörizmi de dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetler için kullanılan bu finansman kaynaklarını ortadan kaldıracak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
