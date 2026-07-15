ABD'den İran'ın Petrol İhracatını Hedef Alan Yeni Yaptırım Hamlesi

( ANKARA ) - ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle İran üzerindeki baskıyı artırma politikası kapsamında, İran'ın petrol ihracatını engellemek üzere yeni yaptırımlar duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Muhammed Hüseyin Şemkani'nin "yasadışı deniz taşımacılığı ve yaptırımları delme ağını" dağıtmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda Şemkani'yle bağlantılı olduğu ifade edilen 50'den fazla kişi, kuruluş ve geminin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ağın İran ve yabancı ülke vatandaşları ile şirketlerden oluştuğu, yaptırımları aşmak amacıyla çeşitli yöntemler kullandığı ifade edildi. Ağın ayrıca yaptırım kapsamındaki malların ticaretini yürütmek ve bu ticaretten elde edilen gelirleri sisteme geri kazandırmak amacıyla denizaşırı paravan şirketlerden yararlandığı öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin İran yönetimini "eylemlerinden sorumlu tutmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini" vurguladı. Açıklamada, yaptırımların, ABD Hazine Bakanlığı'na Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde İran ekonomisinin kilit sektörlerine yaptırım uygulama yetkisi veren 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA