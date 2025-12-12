Haberler

Beyaz Saray: Petrol tankerine İran'a petrol taşıdığı için el konuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine, yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na petrol taşıdığı gerekçesiyle el koyduğunu açıkladı. Leavitt, el koyma operasyonunun Adalet Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda yapıldığını belirtti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela açıklarındaki petrol tankerine, yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri hakkında açıklamalarda bulundu. Leavitt, el koyma operasyonunun ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda yapıldığını belirterek, "Adalet Bakanlığı bir gemiye el koymak üzere arama emri talep etti ve bu talep onaylandı, çünkü bu gemi İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) karaborsa yaptırımlı petrol taşıdığı bilinen yaptırıma tabi bir gölge gemi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu el koyma eyleminin bölgedeki tansiyonu daha fazla yükselteceği yönündeki iddialara katılmadıklarını belirten Leavitt, Trump yönetiminin, Venezuela kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığını bitirmeye ve bu ülkeye uygulanan yaptırımları uygulamaya koymaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Gemideki incelemelerin devam ettiğini söyleyen Leavitt, "Taşınan petrolle ilgili tüm kanıtlar ele geçiriliyor. Bundan sonra gemi bir ABD limanına götürülecek ve gemideki petrole ABD el koymayı planlıyor. Ancak bu petrole el konulması noktasında yasal bir süreç var ve bu yasal süreç izlenecek" açıklamasında bulundu.

Ek olarak Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinin Venezuela ile çatışmaları körüklemek veya bir savaşa girmek olmadığını vurgulayarak, "Başkan, uzun süren bir savaştan kesinlikle hoşlanmıyor. Bu konuda çok net. Kendisi barış istiyor. Ama aynı zamanda ABD'ye kaçak olarak sokulan yasa dışı uyuşturucuların son bulmasını istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
