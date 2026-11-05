ABD, Fugo Ground Services'i altı İran hava yolu anlaşması gerekçesiyle yaptırıma aldı

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(ANKARA) - ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında Türkiye merkezli Fugo Ground Services şirketini yaptırım listesine aldığını duyurdu. Bakanlık, şirketi, ABD yaptırımları altındaki altı İran hava yolu şirketine yer hizmetleri sağlamak ve bazılarıyla yaptırım kararlarının ardından hizmet anlaşmaları yapmakla suçladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'ın ekonomik faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlayan "Operation Economic Outcast" (Ekonomik Dışlama Operasyonu) kapsamında yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar, Hindistan merkezli bir denizcilik ağıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin yanı sıra Türkiye merkezli Fugo Ground Services şirketini de kapsıyor.

Bakanlık, yaptırımların İran'ın petrol ve havacılık sektörlerini hedef alan 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında uygulandığını belirtti.

TÜRKİYE MERKEZLİ ŞİRKETE ALTI İRAN HAVA YOLUYLA ANLAŞMA GEREKÇESİYLE YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye merkezli Fugo Ground Services şirketinin ABD yaptırımları altındaki İran hava yolu şirketlerine yer hizmetleri ve diğer hizmetleri sağlamaya devam ettiğini savundu.

Bakanlığın açıklamasında, Fugo'nun Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines ve Ata Airlines ile doğrudan hizmet anlaşmaları bulunduğu ifade edildi. Şirketin, bu hava yollarından bazılarına 8 Eylül 2026'da yaptırım listesine alınmalarından sonraki haftalarda hizmet vermeye başladığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın bazı ticari hava yolu şirketlerini savaşçı, silah, hassas teknoloji, altın ve nakit para taşımak için kullandığını ileri sürdü. Bakanlık, İran'ın havacılık sektörüne destek sağlayan yabancı şirket ve kişilerin de yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

HİNDİSTAN MERKEZLİ DENİZCİLİK AĞI DA HEDEFTE

Yeni yaptırımlar kapsamında Hindistan merkezli, Suniel Kumar Sharma ve eşi Jaspreet Preeti Shahid'in yönettiği öne sürülen denizcilik ağı da hedef alındı.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu ağın İran petrolünü taşıyan ve "gölge filo" olarak adlandırılan gemilere sahte bayrak ve denizcilik sertifikaları sağlayarak uluslararası yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, ağın farklı ülkelerin denizcilik otoritelerini taklit eden internet siteleri oluşturduğu ve bu yolla İran petrolü taşıyan gemilerin faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıdığı belirtildi.

Sharma ve Shahid'in yanı sıra ağla bağlantılı iki Hindistan vatandaşı ve dokuz şirket de yaptırım listesine alındı.

ABD HAZİNE BAKANI: DESTEK VERENLERE YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Ekonomik Dışlama Operasyonu kapsamında ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız. Nerede olduğunuzu biliyoruz ve İran rejimini karadan, denizden veya havadan desteklemeye devam edenlere yaptırım uygulayacağız" dedi.

Bakanlık, 24 Ağustos 2026'da duyurulan Ekonomik Dışlama Operasyonu'nun İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları hedef aldığını belirtti.

YAPTIRIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni karar kapsamında yaptırım listesine alınan kişi ve şirketlerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin kontrolündeki mal varlıkları dondurulacak.

Ayrıca yaptırım uygulanan kişi ve şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 ya da daha fazla hissesine sahip olduğu kuruluşlar da aynı kısıtlamalara tabi olacak.

ABD'li kişi ve kuruluşların, özel izin veya muafiyet bulunmadığı sürece yaptırım listesine alınan taraflarla işlem yapması yasaklanacak.

Bakanlık, yaptırımların ihlal edilmesinin ABD'li ve yabancı kişi veya şirketler açısından hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA