ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile anlaşma yapmak zor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Macaristan'da yaptığı açıklamada İran ile anlaşma sağlamanın zorluklarına dikkat çekti. Rubio, Macaristan'ın ABD için önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran ile anlaşma yapmak zor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Victor Orban ile bir araya geldi. Rubio, Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan'ın mali zorluklar yaşaması veya ülkenin istikrarını tehdit eden durumlarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konularla yakından ilgileneceğini ve gerekirse yardım yolları arayacağını bildirdi.

Macaristan'ın başarılı olmasını istediklerini vurgulayan Rubio, "Özellikle siz başbakan ve lider olduğunuz sürece Macaristan'ın başarılı olması bizim ulusal çıkarımızdır. Bu ABD'ye de fayda sağlar, size de. Sonuçta hepimiz insanız ve kurduğunuz bu kişisel bağ, bu ilişkinin kurulmasında ve daha da büyümesinde büyük fark yarattı. Başkan Trump'ın sizin başarınıza derinden bağlı olduğunu güvenle söyleyebilirim çünkü sizin başarınız bizim başarımızdır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile ilgili yaptığı değerlendirmede, İran ile anlaşma yapmanın zor olduğunu belirterek, "İran nihayetinde Şii din adamları tarafından yönetiliyor ve kararlar da Şii din adamları, radikal Şii din adamları tarafından belirleniyor. Bu kişiler politika kararlarını tamamen teoloji temelinde alıyor. Müzakerecilerimiz şu anda oraya gidiyorlar. Toplantılar yapacaklar, ne olacağını göreceğiz. Umutluyuz. Bir anlaşma olabilir. Başkan her zaman barışçıl sonuçları ve müzakere edilmiş çözümleri tercih eder. Burada, bizi endişelendiren konuları ele alan bir anlaşmaya diplomatik olarak ulaşma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Buna çok açık ve olumlu yaklaşacağız. Ama bunu da abartmak istemiyorum, zor olacak" açıklamasında bulundu.

ORBAN: ABD İLE MACARİSTAN ARASINDA YENİ BİR ALTIN ÇAĞ BAŞLADI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise ABD ile Macaristan arasındaki ilişkiler açısından yeni bir altın çağ başladığını kaydetti. Orban, "Yaklaşık 30 yıllık siyasi hayatımda iki ülke arasındaki ilişkilerin bu kadar yüksek, dengeli ve dostane olduğu başka bir zamanı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Orban, Macaristan'da yapılacak genel seçime de değinerek, Ukrayna'nın seçim kampanyasına tüm ağırlığıyla katıldığını söyledi. Orban, "Rakiplerimizi finanse ettiklerini de çok iyi biliyoruz. Ukrayna'nın AB'ye katılmasına izin vermeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısı kapsamında iki ülke arasında ABD-Macaristan Sivil Nükleer İşbirliği Hükümetlerarası Anlaşması imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
