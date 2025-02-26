DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle milyonlarca tavuğun kesilmesinin ardından yumurta fiyatları 2 katına çıktı. Krizden çıkamayan ABD, 2 yıl sonra Türkiye'den yumurta ihraç etmeye başladı.

ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle ülke genelinde 40 milyon tavuk kesildi. Tavuk sayısının azalmasının ardından ülkede neredeyse hiç yumurta kalmadı. Bu durum ABD'de yumurta fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ortalama yumurta fiyatlarında yüzde 15,2'lik artış yaşanırken, yıllık artış oranı yüzde 53'e ulaştı.

ABD 2 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'DEN YUMURTA İHRAÇ EDECEK

Krizi atlatmak için çeşitli yollar deneyen ABD hükümeti çözümü Türkiye'de buldu. 2 yıl aranın ardından 2 yılın aradan sonra Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatı başladı. ABD'den ilk olarak 22 bin tonluk talep geldi.

KİLOGRAM BAŞINA 50 CENT FON KESİNTİSİ

Türkiye'de ise Ticaret Bakanlığı iç piyasadaki dengeleri korumak için yumurta ihracatında kilogram başına 50 Cent fon kesintisi uygulanmasına karar verdi. Buna göre 1 kilogram yumurta ihraç eden işletme 50 Cent ödeyecek.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
img

Athena Gökhan'dan Farah Zeynep Abdullah iddialarına yanıt
img

15 bin lira üstündeki finansal işlemlere yeni kural getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den TFF'ye çok konuşulacak başvuru
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.