ABD'de Apple Mağazası ve Yüzlerce Mağaza Yağmalandı

Pensilvanya eyaletinde Apple mağazasının da aralarında yer aldığı yüzlerce mağaza yağmalandı. Yaklaşık 100 kişilik bir grup, şehir merkezindeki mağazaları yağmaladı. Yağmacıların hedefinde ise Apple'ın yeni iPhone 15 serisi vardı.

ABD, dün gece ilginç görüntülerle karşı karşıya kaldı. Pensilvanya eyaletinde Apple mağazasının da aralarında yer aldığı yüzlerce mağaza yağmalandı. Bunun sonucunda ise ortaya hayret verici görüntüler kaldı. İşte detaylar!

Onlarca Apple ürünü çalındı!

Geçtiğimiz ay ABD'de aracında otururken bir polis kurşunuyla ölen 27 yaşındaki Eddie Irizarry için adalet çağrısı yapan bir grup, dün gece ortalığı ayağa kaldırdı. Dün akşam 20.00 saatlerinde Irızaryy'e kurşun sıkan polisin serbest kalması sonucunda bir grup sokağa çıktı.

Yaklaşık yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, şehir merkezindeki teknoloji ürünlerinden giyime kadar pek çok mağazayı yağmaladı. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'da bulunan Apple mağazası da bu mağazalar arasındaki yerini aldı.

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Sosyal medyaya düşen görüntülere baktığımızda yüzleri maskeli pek çok kişinin mağazaya girerek onlarca telefon ve teknolojik ürün çaldıkları görülüyor. Özellikle Apple'ın yakın zamanda tanıttığı yeni iPhone 15 serisinin yağmacıların odağında olduğu anlaşılıyor.

Sonrasında polis tarafından yapılan açıklama ise yağmalama olayının Irizarry'nin ölümüyle ilgili olmadığını ortaya koydu. Ancak olayın nedeninin ne olduğu hakkında net bir bilgi yok. Ayrıca dünkü olaylar sonucunda en az 20 kişinin yakalandığı ortaya çıktı.

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