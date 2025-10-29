Haberler

AB ve Japonya Arasında İlk Görüşme: Ekonomik Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

AB ve Japonya Arasında İlk Görüşme: Ekonomik Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, telefon görüşmesinde Avrupa ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerini ve ekonomik güvenlik konularında işbirliklerini derinleştirme kararlılıklarını dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile çok iyi bir ilk görüşme gerçekleştirdik. Avrupa ve Japonya güvenilir dostlardır ve günümüzün belirsiz dünyasında dostluk her zamankinden daha önemlidir. Birlikte, açık ekonomiler, güvenli toplumlar ve adil kurallar için çalışıyoruz. Rekabetçilik İttifakımız aracılığıyla ticaret, ekonomik güvenlik ve kritik ham maddeler konusunda iş birliğimizi halihazırda derinleştiriyoruz. ve her ikimiz de Avrupa ile Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin birbiriyle yakından ve giderek daha fazla bağlantılı olduğu konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Takaichi de görüşmeye ilişkin paylaşımında, "AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Japonya Başbakanı olarak seçilmemden dolayı beni tebrik eden telefon görüşmesi için çok teşekkür ederim. Japonya ve AB, ekonomik güvenlik ve savunma alanları da dahil olmak üzere uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorlukları ortaklaşa ele alan önemli stratejik ortaklardır. Japonya-AB ilişkilerini yeni bir düzeye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Özel hastaneyle ilgili kan donduran iddia! Guatr ameliyatından sonra sesini kaybetti

Guatr ameliyatından sonra hayatı kabusa döndü
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.