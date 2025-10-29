AB ve Japonya Arasında İlk Görüşme: Ekonomik Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile çok iyi bir ilk görüşme gerçekleştirdik. Avrupa ve Japonya güvenilir dostlardır ve günümüzün belirsiz dünyasında dostluk her zamankinden daha önemlidir. Birlikte, açık ekonomiler, güvenli toplumlar ve adil kurallar için çalışıyoruz. Rekabetçilik İttifakımız aracılığıyla ticaret, ekonomik güvenlik ve kritik ham maddeler konusunda iş birliğimizi halihazırda derinleştiriyoruz. ve her ikimiz de Avrupa ile Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin birbiriyle yakından ve giderek daha fazla bağlantılı olduğu konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Takaichi de görüşmeye ilişkin paylaşımında, "AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Japonya Başbakanı olarak seçilmemden dolayı beni tebrik eden telefon görüşmesi için çok teşekkür ederim. Japonya ve AB, ekonomik güvenlik ve savunma alanları da dahil olmak üzere uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorlukları ortaklaşa ele alan önemli stratejik ortaklardır. Japonya-AB ilişkilerini yeni bir düzeye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.