AB'den Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avroluk kredi

AB'den Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avroluk kredi
AB üyesi ülkeler, Ukrayna'nın 2026-2027 dönemindeki mali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 90 milyar avroluk ortak bir kredi sağlama konusunda anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği, bu kredinin Ukrayna'nın acil finansman ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olacağını belirtti.

AB üyesi ülkeler, Ukrayna'nın 2026-2027 dönemindeki mali ihtiyaçlarını 90 milyar avroluk ortak bir kredi ile karşılama konusunda anlaşmaya vardı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Costa, " Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için 90 milyar avro sağlama kararını onayladık. Ukrayna'ya AB bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil mali ihtiyaçlarını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Zirvede liderlerin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların süresini uzatma konusunda uzlaştığını bildiren Costa, Moskova'yı diyalog sürecine dahil etmenin tek çaresinin Ukrayna'yı güçlü kılmaktan geçtiğini vurguladı. AB'nin ihtiyaç duyulduğu müddetçe Kiev yönetiminin arkasında olacağının altını çizen Costa, "Ukrayna'ya siyasi ve mali desteğimiz savaşta, barışta ve yeniden yapılanmada asla azalmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen ise konuşmasında, "Ukrayna'nın önümüzdeki 2 yıl için acil finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya geldik ve bunu başardığımızı söylemekten çok memnuniyet duyuyorum" dedi.

Komisyonun, Kiev'e fon sağlamak adına liderlerin önüne AB olarak piyasadan borçlanmak ya da Rusya'nın dondurulan varlıklarını tazminat kredisi olarak kullanmak şeklinde iki alternatif koyduğunu hatırlatan von der Leyen, "Üye ülkeler, Ukrayna'yı önümüzdeki 2 yıl için sermaye piyasalarından 90 milyar avro tutarında AB borçlanması yoluyla finanse etmeyi kabul etti. Ukrayna krediyi Rusya'dan savaş tazminatı aldıktan sonra geri ödeyecek. Bu süreçte Rus varlıkları dondurulmuş kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
