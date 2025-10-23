Haberler

AB, Rusya'ya Yönelik 19. Yaptırım Paketini Kabul Etti

AB, Rusya'ya Yönelik 19. Yaptırım Paketini Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını yasaklayan 19. yaptırım paketini onayladı. Yaptırımlar, Rus ekonomisini etkilemeyi hedefliyor.

AVRUPA Birliği ülkeleri, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalinin yasaklanmasını da içeren 19'uncu yaptırım paketi üzerinde anlaştı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen tarafından yapılan açıklamada, "Danimarka Başkanlığı altında, AB bugün 19'uncu yaptırım paketini kabul etti. Rusya'nın en büyük gelir kaynağı olan petrol ve gazı durdurmaya yönelik kararlı bir adım, artı olarak gölge filo önlemlerinin devamı. Buna ek olarak ABD'nin yeni yaptırımları da eklenince, bu durum Rus ekonomisi üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır" ifadeleri kullanıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 19'uncu yaptırım paketini kabul ettiklerini bildirerek, "Bu paket, Rus bankaları, kripto borsaları, Hindistan ve Çin'deki kuruluşları ve diğerlerini hedef alıyor. AB, istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı koymak için Rus diplomatların hareketlerini kısıtlıyor. Putin'in bu savaşı finanse etmesi giderek zorlaşıyor" açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise konuya ilişkin açıklamasında, "AB üye ülkeleri, Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onayladı. Saldırgana yönelik baskıyı yüksek tutmaya devam ediyoruz. İlk kez Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbi olan gaz sektörünü hedef alıyoruz. Ukrayna halkı adil ve kalıcı bir barışa kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hakkında hapis cezası istenen ünlü ismin kader günü belli oldu
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Tam 28 gol oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 28 gol oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.