AB Rusya'ya Yönelik Ekonomik Yaptırımları Uzattı, İki Yargı Mensubunu Kara Listeye Aldı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki istikrarsızlaştırıcı eylemleri nedeniyle uyguladığı ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzatırken, "insan hakları ihlalleri ve sivil topluma yönelik baskılar" gerekçesiyle iki Rus yargı mensubunu daha yaptırım listesine dahil etti.

Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı. Yapılan açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri saldırısına yanıt olarak uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldığı" bildirildi. Konsey, ekonomik yaptırımların süresini uzatmanın yanı sıra, " Rusya'da demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü baltaladıkları" gerekçesiyle iki isme yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirleri de onayladı.

Yaptırım listesine eklenen Moskova Şehir Mahkemesi Yargıcı Dmitry Gordeev'in, "muhalif figürlere ve insan hakları savunucularına karşı siyasi güdümlü kararlar verdiği" belirtildi. Açıklamada, Gordeev'in savunma kanıtlarını reddederek ve "doğrulanmamış polis raporlarını esas alarak tarafsız yargı standartlarını sistematik şekilde ihlal ettiği" vurgulandı.

Listeye alınan diğer isim olan savcı Lyudmila Balandina'nın ise "Kremlin propagandasıyla uyumlu ideolojik bir tutum sergilediği" kaydedildi. Balandina'nın, Rus yetkilileri eleştiren veya Ukrayna'yı destekleyen kişilere karşı yürütülen davalarda kilit rol oynadığı ve "barışçıl ifade eylemleri için aşırı cezalar talep ettiği" ifade edildi.

Karar kapsamında her iki ismin de AB üyesi ülkelerdeki varlıkları dondurulurken, bu kişilere seyahat yasağı getirildi. Ayrıca AB vatandaşlarının ve şirketlerinin bu kişilere fon sağlaması yasaklandı.

AB Konseyi, "Ukrayna'nın Barış Formülü hedefleri doğrultusunda adil ve kalıcı bir barışı desteklediklerini" yineleyerek, Rusya üzerindeki baskıyı arttırmaya devam edeceklerini ve "gerekirse ek yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını" belirtti.

AB'nin Rusya yaptırımları

İlk olarak 2014 yılında yürürlüğe giren ve Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgal edilmesinin ardından kapsamı genişletilen yaptırımlar, ticaret, finans, enerji, teknoloji, sanayi, ulaşım ve lüks mallar sektörlerini hedef alıyor. Mevcut tedbirler ayrıca Rus ham petrolünün deniz yoluyla AB'ye transferinin yasaklanmasını, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılmasını ve Kremlin destekli medya kuruluşlarının yayın lisanslarının askıya alınmasını içeriyor.