AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Rusya'ya Karşı Koordinasyon Açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya'nın Kiev'e saldırısını görüştüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'deki AB Delegasyonu binasının da hasar gördüğü Rus saldırılarını görüştüğünü duyurdu. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına gelmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna'yı 'çelik bir kirpiye' dönüştürecek sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerinin olduğu 'adil ve kalıcı' bir barış sağlanması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, Avrupa'nın bu konuda üzerine düşen görevi yerine getireceğini aktardı.

Von der Leyen, AB'nin savunmasını güçlendirmek için oluşturulan ve 150 milyar avroluk finansman içeren Birliğin yeni mali aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'nin (SAFE) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmek açısından önemli olacağını da kaydetti.