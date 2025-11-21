Haberler

AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'ya Destek Sürecek, Yaptırımlar Devam Edecek

Güncelleme:
Ursula von der Leyen, G20 zirvesinde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini ve Rusya'ya yönelik yaptırımların etkili olduğunu belirtti.

(ANKARA)– Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Avrupa Birliği'nin Kiev'e desteğini sürdüreceğini ve Rusya'ya yaptırımların devam edeceğini" ifade etti.

Güney Afrika'da düzenlenen G20 zirvesine katılmak üzere bulunduğu Johannesburg'da açıklama yapan Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın bir saldırı mağduru olduğunu belirterek, "AB'nin Kiev'e desteğini sürdüreceğini ve Moskova'ya yönelik yaptırımların Rus ekonomisine zarar verdiğini" söyledi. Von der Leyen, "Ukrayna bize güvenebilir; çünkü bu sadece Ukrayna'ya yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda BM Şartı'nın ilkelerine yönelik de bir saldırıdır" dedi.

AB'nin şu ana kadar uyguladığı ekonomik tedbirlere değinen Ursula von der Leyen, "Rus ekonomisinin yaşadığı artan zorluklara; fırlayan enflasyona, yükselen faiz oranlarına ve aşırı ısınan savaş ekonomisine baktığınızda bunu görüyorsunuz. Yavaş ama emin adımlarla, veriler yaptırımların can yaktığını ortaya koyuyor. Gerçekten de 19 yaptırım paketi devreye soktuk ve bunlar etkisini hissettiren, can yakıcı yaptırımlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
