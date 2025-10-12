AB, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni Uygulamaya Aldı

AVRUPA Birliği, Schengen bölgesine seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin, bugün itibarıyla uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), uygulanmasına başlandı. AB'nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak. Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak. Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.