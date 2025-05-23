AB, Arnavutluk ile 4. Müzakere Kümesini Açtı

AB, Arnavutluk ile 4. Müzakere Kümesini Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Arnavutluk ile Brüksel'de yapılan 5. Katılım Konferansı'nda 'rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme' başlıklı 4. müzakere kümesini açtı. Bu küme 8 fasıldan oluşuyor.

AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile 4'üncü müzakere kümesini açtı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutluk'la Brüksel'de yapılan 5'inci Katılım Konferansı'nda 8 faslı içeren 'rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme' kümesi açıldı. Söz konusu küme, '10'uncu fasıl dijital dönüşüm ve medya, 16'ncı fasıl vergilendirme, 17'nci fasıl ekonomik ve parasal politika, 19'uncu fasıl sosyal politika ve istihdam, 20'nci fasıl İşletme ve sanayi politikası, 25'inci fasıl bilim ve araştırma, 26'ncı fasıl eğitim ve kültür, 29'uncu fasıl Gümrük Birliği'nden oluşuyor.

AB, daha önce Arnavutluk'la 15 Ekim 2024, 17 Aralık 2024 ve 14 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Katılım Konferanslarında 1'inci küme 'Temeller', 6'ncı küme 'Dış ilişkiler' ve 2'nci küme 'İç pazar'ı açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor

1 ay sonra ilk! Altın fiyatları yeni rekora koşuyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.