43. ASEAN Zirvesi'nden Çeşitli Görüntüler

Dosya Boyutu: 153.85 MB

1. ASEAN Zirvesi'nin yapıldığı mekandan çeşitli görüntüler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi Perşembe günü sona erdi.

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Xinhua ile yaptığı özel söyleşide ASEAN ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliğinin derinleşmesinin her iki tarafın halklarına fayda sağlayacağını belirtti.

"ASEAN ve Çin, her seviyede kurulan birçok farklı mekanizma aracılığıyla çeşitli sektör ve işbirliği alanlarında birlikte çalışıyor. İleriye dönük işbirliği güçlü şekilde devam ediyor. Özellikle ekonomik işbirliği ve entegrasyona odaklanarak birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ticaretimizi artırmaya devam etmemiz gerekiyor.

İşbirliğinin bağlanabilirlik, turizm ve ASEAN topluluğunun diğer dayanak noktalarında da devam etmesini umuyor ve ASEAN Hint-Pasifik Forumu'na Çin'in katılımının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

ASEAN Topluluğu'nun 2025 Sonrası Vizyonu'nu Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile uyumlu hale getiriyoruz. Bu kapsama giren pek çok alan var. Bunlardan biri, özellikle dijital ekonomi, mavi ekonomi, yeşil ekonomi alanlarında ekonomik işbirliği olacak. Ayrıca enerji dönüşümü başta olmak üzere enerji sektörü, ilaveten iklim değişikliği ve elbette halklar arası işbirliği de bu kapsamda yer alıyor.

Gelecek yılın Çin-ASEAN Kültürel ve Halklar Arası Etkileşim Yılı olması konusunda mutabık kaldık. Bu öneri kesinlikle her iki tarafın halklarına fayda sağlayacak.

Elbette altyapı da çok önemli. Çin'in altyapı yatırımlarına devam etmesini ve ASEAN genelindeki ülkelerde projeler gerçekleştirmesini umuyoruz. Bu özdeşlik, ASEAN toplumu ve halkına fayda sağlayacak. Ayrıca iki konuya daha dikkat çekmek istiyoruz. Bunlardan biri, ASEAN ile Çin arasındaki ikili serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesi. Böylece daha iş dünyası yanlısı bir ortam oluşacağını, bunun da özellikle yatırım ve ticaret alanında iki taraf arasındaki ekonomik işbirliği düzeyini artıracağını umuyoruz. Bunun hayata geçmesi ekonomik dinamizmi artıracak ve aynı zamanda her iki taraf için de ekonomik faydalar getirecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

(XHTV)