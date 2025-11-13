2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

The Economist dergisi, her yıl merakla beklenen geleneksel "The World Ahead" kapağını yayınladı. 2026 için hazırlanan kapak, küresel krizlerden teknolojiye, iklimden jeopolitiğe kadar birçok alanda güçlü mesajlar içeriyor. Uzmanlara göre 2026, "sistemin yeniden yazılacağı" bir kırılma yılı olabilir.

TANKLAR, ROBOTLAR, ÇİPLER...

The Economist'in paylaştığı "The World Ahead 2026" başlıklı kapak, dünya liderlerinin yer aldığı dikkat çekici bir kompozisyonla gündeme oturdu. ABD'nin 250. yılına gönderme yapılan "250" rakamlı pasta; çevresindeki Trump, Xi Jinping, Putin, Zelenskiy ve Netanyahu figürleriyle küresel gerilimi simgeliyor. Tanklar, robotlar, çipler ve aşı sembolleri ise savaş, teknoloji ve sağlık arasına sıkışan yeni dünya düzenine işaret ediyor.

KUTLAMA YERİNE KUTUPLAŞMA

2026, ABD için tarihi bir dönüm noktası olsa da The Economist analizine göre ülkede birlik havası yerine siyasi çatışma hâkim. Dergi şu soruyu öne çıkarıyor: Bir sonraki küresel krizde Amerika'ya kim yardım edecek?

TRUMP'IN BELİRSİZLİK STRATEJİSİ

Donald Trump'ın "öngörülemez olma" yaklaşımının kısa vadede güç sağlasa da uzun vadede ABD'yi yalnızlaştırabileceği belirtiliyor. Müttefiklerin uzaklaşma riski, 2026'nın jeopolitik kırılma noktalarından biri olarak görülüyor.

ZENGİNLERİN FAKİRLİK TESTİ

Dergi, gelişmiş ülkelerde borç sarmalının büyüyeceğini ve yüksek faiz baskısının yeni bir kriz dalgası yaratabileceğini yazıyor. Bu tablo, küresel istikrarı ve BM'nin 2030 hedeflerinin finansmanını tehdit ediyor.

YAPAY ZEKA YÜKSELİŞTE AMA...

Kapaktaki robot ve çip sembolleri, yapay zekanın 2026'ya kadar hayatın her alanında daha belirleyici olacağını anlatıyor. Ancak uzmanlar; işsizlik, veri tekelleşmesi ve etik sorunların büyüyeceği uyarısında bulunuyor.

BM'NİN 2030 HEDEFLERİ TEHLİKEDE

Ekonomik ve siyasi çalkantılar nedeniyle yoksullukla mücadele, eşitlik ve çevre koruma hedeflerinde gecikme olabileceği belirtiliyor. The Economist, "2026, 2030'un kader yılı olacak" değerlendirmesini yapıyor.

İKLİM KRİZİ: UMUT GÜNEYDEN GELEBİLİR

Küresel sıcaklık artışı kritik sınıra yaklaşırken, Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki yenilenebilir enerji yatırımlarının umut verdiği vurgulanıyor. Dergi, kuzey ülkelerinin yavaş kaldığını ancak çözümün güney yarımküreden gelebileceğini belirtiyor.

NEW COLD WAR: ABD–ÇİN–RUSYA ÜÇGENİ

The Economist, dünyanın artık iki kutuplu olmadığını; ABD, Çin ve Rusya'nın oluşturduğu yeni güç üçgeninin belirsizliği artırdığını ifade ediyor. Bu süreç, ittifakların yeniden şekillenmesine yol açabilir.

AVRUPA'NIN ZOR YILI

Rusya tehdidi, ekonomik durgunluk ve aşırı sağın yükselişi, Avrupa Birliği'ni 2026'da kritik bir sınava sokacak: Birlik mi, dağılma mı?

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM

Kapakta yer alan aşı sembolleri, 2026'da kilo verme ilaçları ve gen tedavilerinin yaygınlaşacağı yeni bir tıp çağının habercisi olarak yorumlandı.

2026 DÜNYA KUPASI

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası'nın sadece bir spor organizasyonu değil; diplomatik bir güç gösterisi olacağı ifade ediliyor.

SONUÇ: GELECEK ARTIK ERTELENEMEZ

The Economist'in mesajı net: Zaman azalıyor, seçenekler daralıyor.

Dergi, 2026'da alınacak kararların 2030 hedeflerinin kaderini belirleyeceğini vurguluyor.