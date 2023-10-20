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2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı! Doping testi pozitif çıkan yıldız futbolcuya 2 yıl men cezası

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2022 Dünya Kupası öncesi doping testi pozitif çıkan Arjantinli futbolcu Papu Gomez, futboldan 2 yıl men edildi. Papu Gomez'in cezasının resmiyet kazanmasının ardından futbolu bırakacağını iddia ediliyor.

2022 Dünya Kupası öncesi yapılan doping testi pozitif çıkan Arjantinli futbolcu Papu Gomez, futboldan 2 yıl men edildi.

2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı! Doping testi pozitif çıkan yıldız futbolcu, 2 yıl men cezası aldı

2 YIL MEN EDİLDİ

Ekim 2022'deki doping testinin pozitif çıktığını açıklayan İtalyan ekibi Monza, futbolcunun 2 yıl futbol oynayamayacağını duyurdu.

2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı! Doping testi pozitif çıkan yıldız futbolcu, 2 yıl men cezası aldı

FUTBOLU BIRAKACAK

İspanyol basını ise, 35 yaşındaki futbolcu Papu Gomez'in cezasının resmiyet kazanmasının ardından futbolu bırakacağını iddia etti.

2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı! Doping testi pozitif çıkan yıldız futbolcu, 2 yıl men cezası aldı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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