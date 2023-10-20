2022 Dünya Kupası'nı kazanmıştı! Doping testi pozitif çıkan yıldız futbolcuya 2 yıl men cezası
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2022 Dünya Kupası öncesi doping testi pozitif çıkan Arjantinli futbolcu Papu Gomez, futboldan 2 yıl men edildi. Papu Gomez'in cezasının resmiyet kazanmasının ardından futbolu bırakacağını iddia ediliyor.
2022 Dünya Kupası öncesi yapılan doping testi pozitif çıkan Arjantinli futbolcu Papu Gomez, futboldan 2 yıl men edildi.
2 YIL MEN EDİLDİ
Ekim 2022'deki doping testinin pozitif çıktığını açıklayan İtalyan ekibi Monza, futbolcunun 2 yıl futbol oynayamayacağını duyurdu.
FUTBOLU BIRAKACAK
İspanyol basını ise, 35 yaşındaki futbolcu Papu Gomez'in cezasının resmiyet kazanmasının ardından futbolu bırakacağını iddia etti.
Kaynak: Haberler.com / Dünya