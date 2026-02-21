Haberler

143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum Haber Videosunu İzle
143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 143 kilogramlık bench press antrenman görüntüleri ve Amerikan ordusundaki fiziksel standartlara yönelik sert eleştirileriyle gündemin merkezine oturdu. Hegseth, ordudaki fiziksel gevşemeye tahammülü olmadığını belirtti ve şişman askerler görmek istemediğini ifade etti.

  • ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medyada 143 kilogramlık bench press yaptığı görüntüleri paylaştı.
  • Hegseth, orduda 'şişman askerler' ve 'şişman generaller ile amiraller' görmek istemediğini belirtti.
  • ABD ordusunda tüm personelin yılda iki kez boy-kilo ve fiziksel yeterlilik testinden geçmesi zorunlu hale getirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman görüntüleri ve Amerikan ordusundaki fiziksel standartlara yönelik sert eleştirileriyle gündemin merkezine oturdu.

143 KİLOLUK BENCH PRESS SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Hegseth, askeri bir spor salonunda yaklaşık 143 kilogramlık ağırlığın altına girdiği görüntüleri paylaştı. ABD'li bakan, insanüstü bir güç harcadığı kaldırış sonrası büyük coşku yaşadı.

Bakanın antrenman görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Antrenman videosu, ordunun en tepesindeki ismin fiziksel olarak ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

"ŞİŞMAN GENERAL VE AMİRAL İSTEMİYORUM"

Bakan Hegseth, sadece kendi fiziksel formuna değil, tüm ordunun disiplinine odaklanmış durumda. Ordudaki fiziksel gevşemeye kesinlikle tahammülü olmadığını belirten Hegseth, mevcut tabloyu "kötü bir görüntü" olarak nitelendirerek komuta kademesine "Şişman askerler" ve özellikle "şişman generaller ile amiraller" görmek istemiyorum." mesajı verdi.

Bakan Hegseth yaklaşık 1.5 milyon askeri personelin bulunduğu orduya yönelik fiziksel uygunluk testlerinin bundan sonra tavizsiz bir şekilde uygulanacağını vurguladı.

Yeni direktifler doğrultusunda, tüm personelin yılda iki kez boy-kilo ve fiziksel yeterlilik testinden geçmesi zorunlu hale getirildi.

Öte yandan Hegseth'in yaklaşımının yalnızca söylemle sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Daha önce fiziksel yeterlilik kriterlerini karşılamayan bazı Ulusal Muhafız birliklerinin kilo fazlası nedeniyle görev yerlerine dönmeye zorlandığı aktarılmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Sonun başlangıcı yaklaşıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Acun'a kötü haberler üst üste
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor