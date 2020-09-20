Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri
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Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası ülkemizde olduğu kadar dünyada da büyük ilgi uyandırdı. Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin son eserlerinden olan Cezeri; Reuters, ABC gibi uluslararası haber kuruluşlarının gündeminde yer aldı.

Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri
20.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:21

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri'nin uçuş testleri, 11 Eylül 2020 Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan Cezeri, 14 Eylül 2020'yi 15 Eylül 2020'ye bağlayan gece, güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı. Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, dünyada manşet oldu.

ABC NEWS: İSTANBUL ÜZERİNDE BAŞARIYLA UÇTU

Amerikan ABC televizyonunda, "Türkiye'nin ilk uçan otomobili İstanbul'un üzerinde ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı" denildi.

Dünyanın en büyük haber ajansı Reuters ise, "Türkiye'nin ilk uçan araç prototipi yaklaşık 1.2 mil yüksekliğe (yaklaşık 2 km) 62 mili bölü saat hıza çıkması bekleniyor. Ancak aracın gökyüzüyle buluşması 15 yıl kadar sürebilir" dedi.

Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri

REUTERS HAFTANIN EN MUTLU HABERİ İLAN ETTİ

Yine Reuters, "haftanın mutlu eden haberleri" listesine Cezeri'yi aldı ve birinci sıraya koydu.

Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri

SBS NEWS: İLK TEST UÇUŞU BAŞARIYLA TAMALANDI

Avustralya'da yayın yapan SBS News ise, "Türkiye'nin ilk uçan otomobili kısa bir süre havada süzülerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı" diye haber yaptı.

WION MEWS: GELECEK BURADA

Hindistan merkezli ve Doğu Asya'daki ülkelerdeki gelişmeleri dünyaya duyuran WION News de, "Gelecek burada: Türkiye'nin uçan otomobili ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Araç, saatte 100 km hıza ve 2000 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor" dedi.

Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri
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