Tarihte böyle bir hakem katliamı hiç görülmedi! İki takım da sahadan çekildi - Haberler Spor
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Tarihte böyle bir hakem katliamı hiç görülmedi! İki takım da sahadan çekildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rüşvet ve yolsuzluklarla suçlanan olay hakem Janny Sikazwe, Afrika Uluslar Kupası'ndaki Tunus-Mali maçını 85. dakikada bitirdi. Tartışmalı bir penaltı, bir de kırmızı kart verdi. Uzatma bölümü oynanmadan 89. dakikada maçı yine bitirdi. Futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. İki takım da ısrarlara rağmen sahaya geri dönmedi.

Afrika Uluslar Kupası'ndaki Tunus-Mali maçında akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi yaşandı.2018'de yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle görevden alınan ve 2019'da tekrar göreve başlayan Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, tarihe geçecek skandallara imza attı.

Dünya tarihinde bu kadar skandalın yaşandığı maç olmadı! Herkes bu hakemi konuşuyor

Hakem 77'de tartışmalı bir penaltı çaldı. Ardından 85'te oyunu bitirdi. Uyarılar üstüne maç geri başladı. 87'de Mali'den Toure'yi attı. Hakem, maçı 89. dakikada tekrar bitirdi.

Dünya tarihinde bu kadar skandalın yaşandığı maç olmadı! Herkes bu hakemi konuşuyor

Hakem, soyunma odasına giden iki takımı da geri çağırdı. Tunus ve Mali sahaya çıkmarı reddetti. Ardından Malili futbolcular geri geldi. Maçın 1-0'lık skorla bitirilmesine karar verildi.

Dünya tarihinde bu kadar skandalın yaşandığı maç olmadı! Herkes bu hakemi konuşuyor

Tepki gösterilen hakem, polisler ve güvenlik eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu. Tüm dünya bu hakemin imza attığı skandalları konuşuyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haberler.com - Spor Haberleri

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