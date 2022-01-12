Tarihte böyle bir hakem katliamı hiç görülmedi! İki takım da sahadan çekildi

Afrika Uluslar Kupası'ndaki Tunus-Mali maçında akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi yaşandı.2018'de yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle görevden alınan ve 2019'da tekrar göreve başlayan Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, tarihe geçecek skandallara imza attı.

85'TE MAÇI BİTİRDİ

Hakem 77'de tartışmalı bir penaltı çaldı. Ardından 85'te oyunu bitirdi. Uyarılar üstüne maç geri başladı. 87'de Mali'den Toure'yi attı. Hakem, maçı 89. dakikada tekrar bitirdi.

GERİ ÇAĞIRDI

Hakem, soyunma odasına giden iki takımı da geri çağırdı. Tunus ve Mali sahaya çıkmarı reddetti. Ardından Malili futbolcular geri geldi. Maçın 1-0'lık skorla bitirilmesine karar verildi.

POLİSLER ÇIKARDI

Tepki gösterilen hakem, polisler ve güvenlik eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu. Tüm dünya bu hakemin imza attığı skandalları konuşuyor.

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