Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen Moldova'da sıfır atık dalışı yapacak

Dünya serbest dalış rekortmeni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye sudaki yaşam savunucusu ve sıfır atık mavi elçisi Şahika Ercümen, iklim krizinin en önemli sebeplerinden olan plastik atıklar ile sulardaki kirliliğe dikkati çekmek için yarın Moldova'daki Komrat Gölü'nde...

Dünya serbest dalış rekortmeni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye sudaki yaşam savunucusu ve sıfır atık mavi elçisi Şahika Ercümen, iklim krizinin en önemli sebeplerinden olan plastik atıklar ile sulardaki kirliliğe dikkati çekmek için yarın Moldova'daki Komrat Gölü'nde sıfır atık dalışı gerçekleştirecek.

Gökoğuz Yeri (Gagavuzya Özerk Bölgesi) Başkanı Irina Vlah tarafından, sudaki kirliliğe ve plastik atık konusuna dikkati çekmek için davet edilen, milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle sıfır atık dalışını gerçekleştirmek üzere Moldova'ya gitti.

"22 Mart Dünya Su Günü"nde farkındalık oluşturmak için Gagavuzya'ya geldiklerini aktaran Sahika Ercümen, yaptığı açıklamada "Komrat Gölü'nde bir sıfır atık dalışı gerçekleştireceğiz. Buraya buranın ilk kadın başkanı Irina Vlah'ın davetiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle geldik. Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yürütülen sıfır atık projeleri kapsamında buradayız. Umarım sesimizi duyurabilir ve farkındalık oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sulardaki kirliliğin tüm dünyanın sorunu olduğunu aktaran Şahika, "Su kaynaklarımızın korunması çok çok önemli. Maalesef Komrat Gölü'nde de yer yer çekilmeler, suda azalmalar olmuş. Umarım suyun altında çok fazla atıkla karşılaşmayız. Dalışı bekliyoruz. Dalış sonrası Başkan Irina Vlah ile görüşeceğiz. Kendisine, Emine Erdoğan Hanımefendi selamlarını iletti." şeklinde görüş belirtti.

Şahika Ercümen, Komrat Gölü'nde yarın yapacağı dalış öncesi Moldova'nın başkenti Kişinev'de antrenman gerçekleştirdi. Şahika, antrenman sonrası Moldova Spor Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek dalış öncesi bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şebnem Coşkun