SPOR Dünya şampiyonu Seçil Er, memleketinde coşkuyla karşılandı

İSTANBUL (DHA) - Dünya şampiyonu Seçil Er, memleketinde coşkuyla karşılandı

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA) - İstanbul'da düzenlenen 9'uncu Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Seçil Er, memleketi Çankırı'nın Yukarı Pelitözü köyünde coşkuyla karşılandı.

Dünya Tekvondo Federasyonu tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve 43 ülkeden 263 sporcunun katıldığı 9'uncu Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Seçil Er, finalde Brezilyalı rakibi Leylianne Ramos dos Santos Samara'yı 12-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. 13 Aralık'ta Ankara'ya dönen Seçil Er, bugün memleketi Çankırı'nın Yukarı Pelitözü köyüne geldi. Dünya şampiyonu Er, köyünde coşkuyla karşılandı. Karşılamaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ile Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin ve köylüler katıldı.

Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan Seçil Er, karşılanmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir mutluluğum olduğu için mutluluğum ve gururum daha da arttı. Bu duygunun tarifi kesinlikle yok" dedi.

2024 Paris Olimpiyatlarından da altın madalya kazanmayı hedefleyen Er, "Çok mutluyum Türkiye'nin adı duyuldu. Benim köyümün, Çankırı'nın adı duyuldu. Basında yer alması benim için gurur vericiydi. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları, inşallah orada da altın madalya alıp ülkemi ve milletimi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da başarılı sporcuyu altın ile ödüllendirdi. Ak, "Sporcumuzun bu başarısı hem ülkemizi gururlandırdı hem Çankırı'mızı hem de köyümüzü. Zaten köyümüzdeki bu ilgi alaka bu gururun bir yansıması şeklinde duruyor. İnşallah biz spora sahip çıktığımız sürece bu ve benzeri başarılar arkasından gelecektir. Sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah olimpiyatlarda da hem Türkiye'mizi hem de ilimizi başarıyla temsil edersiniz. Tebrik ediyorum" dedi.