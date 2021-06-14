Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü

Polonya'da düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.

Polonya'da düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden eden özel sporcular şampiyonada 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde ederek büyük başarı elde etti. Dünya şampiyonu olan Kadınlar Para Atletizm Milli Takımı, elde ettikleri kupa ve madalyalarla yurda döndü. Saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan milli takım kafilesi havalimanına çiçeklerle karşılandı.

BİROL AYDIN: "BU BİZİM TARİHİMİZDE İLK"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın elde edilen başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Federasyonumuz için tarihi bir gün. Polonya'da bir hafta önce başlayan Atletizm Dünya Şampiyonasında bu kardeşlerimiz takım halinde dünya şampiyonu oldu. Bu şampiyonada 5 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalya alarak 9 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında Özel sporcular Federasyonu kadınlarda dünya şampiyonu oldu. Bu bizim tarihimizde ilk. Yıllar önce bu çocuklarımız belki evlerinden çıkmayan çocuklardı. Eğer bir Türk özel sporcusu dünyada takı halinde dünyada takım halinde bu ülkeleri geri bırakıp şampiyon olmuşlarsa ülkemizde son yıllarda spora verilen önemi gösterir" dedi.

FATMA DAMLA ALTIN: "DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK MUTLU VE GURURLUYUM"

Şampiyonada toplam 6 madalya elde eden milli sporcu Fatma Damla Altın, "6 tane madalya aldım, iki kez üst üste İstiklal Marşımızı okuttum. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk mutlu ve gururluyum. Emeği geçen antrenörüm ve yöneticilere çok teşekkür ederim. Hedefim Tokyo Olimpiyatları" şeklinde konuştu.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLUP BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIK BU GURUR VERİCİ"

800 metre mücadelesinde dünya şampiyonluğu elde eden milli sporcu Muhsine Gezer ise "Dünya şampiyonasında 800 metrede dünya şampiyonu oldum. Bayrak yarışında takım halinde dünya ikinciliğimiz var. Ayrıca 4x400 metrede dünya şampiyonu olduk. Kafile olarak dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırdık bu gurur verici bir şey. En küçük sporcu benim 18 yaşındayım. Önüm açık, kendime güveniyorum. Çalışınca herşeyin olacağına da inanıyorum" dedi.

Cirit atmada altın madalya elde eden Eda Yıldırım da "Gülle ve disk atmada dünya üçüncülüğü, cirit atmada ise dünya birinciliği elde ettim. Takım halinde de dünya birinciliği elderek Türkiye'yedöndük. Yarışmaya gelmeden önce ağır idmanlar ve psikolojiyle geldik. Güzel dereceler elde ettik, yoğun duygular hissediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı