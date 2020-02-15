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Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 31. yıl dönümünde memleketi Tokat'ta anıldı.

15.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:04
Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi , vefatının 31. yıl dönümünde memleketi 'ta anıldı.


Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın mezarı başında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve şampiyon güreşçinin kızı Semra Akbaş Esen'in konuşmalarının ardından mezar başında Kur'an-ı Kerim okunarak merhum Hüseyin Akbaş için dua edildi. Tokat Valisi Ozan Balcı'nın konuşmasının ardından Akbaş anısına Almus Merkez Salonu'nda, 11-13 yaş grubu 154 sporcunun katıldığı "Minikler Serbest Güreş Şampiyonası" düzenlendi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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