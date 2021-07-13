Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
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Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama

Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Dursun Gözel memleketi Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Dursun Gözel memleketi Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Memleketi Sivas'a gelen Dünya şampiyonu güreşçi Dursun Gözel'i, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, ailesi ve sporcular ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Davul-zurna eşliğinde karşılanan başarılı sporcu burada annesi ve babası Kazım-Songül Güzel'in ellerini öperek birlikte basın mensuplarına poz verdi.

"Hedefim olimpiyatlar"

Gözel, hedefinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu belirterek, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ederiz. Ayak bileğimde bir burkulma tarzı sakatlık oldu çünkü benim kampta ayak üst bölgemde de ağrılarım vardı. İnşallah orada bir şey olmaz dedim, tedavi yapıldı. Çok şükür orada ufak bir şey oldu ama o anda sakatlığı düşünmüyorsun, o minderde final maçında 8-8 oldu. Büyük puanları ben aldığım için galip ben sayıldım. Rabbime şükürler olsun bu gururu yaşadım. Daha önce Avrupa şampiyonu oldum, dünya ikincisi, dünya üçüncüsü oldum ama dünya şampiyonluğu hiç olmadı. Bu sene dünya şampiyonluğu nasip oldu. Kazak rakibimi, Ukraynalı, Rus ve finalde de İranlı rakibimi yenerek şükürler olsun Sivas'ımıza, ülkemize ve Türkiye'mize şanlı bayrağı göklere çekip istiklal marşını okuttuk. Sıradaki hedef olimpiyat, olimpiyatlarda altın madalyayla bu işi noktalayacağım Allah nasip ederse" diye konuştu.

Vali Ayhan, altın hediye etti

Daha sonra buradan konvoy halinde şehir merkezine geçen şampiyon güreşçi, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Ayhan, Gözel'i tebrik ederek tüm Türkiye'yi ve Sivaslıları gururlandırdığını söyledi. Ayhan, şampiyon güreşçiye altın hediye etti. - SİVAS

Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama
Dünya Şampiyonu Gözel'e Sivas'ta coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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