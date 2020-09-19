Dünya rallisi heyacanı ikinci gününde de devam ediyor
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Dünya rallisi heyacanı ikinci gününde de devam ediyor

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18 Eylül Cuma günü başlayan yarışın ikinci günü de son derece heyecanlı geçiyor.

Dünya rallisi heyacanı ikinci gününde de devam ediyor
19.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:24

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18 Eylül Cuma günü başlayan yarışın ikinci günü de son derece heyecanlı geçiyor.

Son iki yıldır Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Rallisi, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotları ve ağırlıyor.

Yarış ikinci güne 31.79 km'lik Yeşilbelde etabıyla başladı. Sabah etaplarının ardından yarış Kızlan ve Datça etaplarında devam etti. Datça etabın da 8,75 kilometrelik parkurda pilotlar otomobillerin performanslarını sergiledi. Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar daha sonra 13,15 kilometrelik Kızlan etabına devam etti. Pilotlar, bu etapta peşi sıra gelen 4 zıplama noktasında araçlarını test ettiler.

Bu yıl seyircisiz olarak devam eden yarışlar saat 17.06 itibariyle Kızlan etabında devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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