Dünya Okuma ve Yazma Günü etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte kitap okudu
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Dünya Okuma ve Yazma Günü etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte kitap okudu

Sultangazi Belediyesi tarafından Dünya Okuma ve Yazma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte kitap okudu.

Dünya Okuma ve Yazma Günü etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte kitap okudu
08.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:38

Sultangazi Belediyesi tarafından Dünya Okuma ve Yazma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte kitap okudu.

Mimar Sinan Şehir Ormanı İzcilik Kamp Alanı'nda yapılan kitap okuma etkinliğinde konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, okumanın ve okutmanın önemine işaret etti.

Öztürkmen, yeni dünyada bilimin ve teknolojinin ön planda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Okuyarak sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Okumanın önemini çok iyi anlamalıyız. Bu tür okuma etkinliklerini daha fazla yaparak toplumumuzu bilinçlendirmek gerekiyor. Aile içerisinde günde bir saat çocuklarımızla birlikte kitap okuyup onlara örnek olmalıyız. Çocuklarımız maalesef internetin başında saatlerini geçirebiliyor. Çocuklarımızı interneti nasıl kullanabilecekleri konusunda iyi yönetmeliyiz. Bunu ancak okumayla yenebiliriz. Okumayla bunu yenebileceğimizi de çocuklarımıza bizler öğretmeliyiz. Kitaplarımızı başucumuzdan uzak tutmayalım ve okumaya gayret edelim."

Sultangazi'de bulunan 7 kütüphanenin herkese açık olduğunu ifade eden Öztürkmen, butik kütüphane olarak 15 mahallede kitap kafeler yapıldığını vurguladı.

Konuşmanın ardından çocuklar ve aileleri, Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda kitap okudu. Etkinlikte katılımcıların sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu gözlendi.

Kaynak: AA

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