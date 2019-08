Dünya Muaythai Şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan: Dünya arenasında biz de varız

Buğra Tugay Erdoğan: Önce kendimi beyin olarak hazırladım

"Şampiyon unvanımı korumak istiyorum"

"Bir sporcu için eğitim çok önemli"

Antrenör Hacı Doğan: Kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururu içindeyiz

"Ağır sıklette şampiyon olmak bütün dünyanın önüne geçmek gibi bir şey"

Olgucan KALKAN-Sezer AFŞAR-Yağmur YETİMOĞLU/İSTANBUL, - 2019 Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi başarı kazanan Buğra Tugay Erdoğan, "Dünya arenasında biz de varız, biz de bu işin en iyi ülkelerinden biriyiz" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 19-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Muaythai Dünya Şampiyonası'nda ağır sıklette şampiyon olan Buğra Tugay Erdoğan ve antrenörü Hacı Doğan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bangkok'ta 102 ülkenin yer aldığı dünya şampiyonasında mücadele eden Buğra Tugay Erdoğan; +91 kg ağır sıklette altın madalyanın sahibi oldu. Eleme maçında Kıbrıslı, çeyrek finalde Brezilyalı rakiplerini mağlup eden Erdoğan, yarı finalde Rus ve finalde Fransız rakibini yenerek Muaythai Milli Takımı tarihinde ağır sıklette ilk dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdi. Dünya şampiyonasının kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Buğra Tugay Erdoğan, "Şampiyonluk hedefimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik. Takım olarak da üçüncü olmamız aslında bizim için çok iyi oldu. Çünkü beklemediğimiz bir şekilde madalya sonuçlarımız iyi geldi. Katılımın çok olduğu turnuvada birçok maç yaparak takımca büyük bir başarı elde ettik. Turnuva sonunda iki altın, iki gümüş ve beş bronz madalya kazandık. Bu sayede zirvede ilk üçte yer aldığımızdan dolayı federasyonumuz ön sıralara yükseldi. Böylece dünya arenasında biz de varız ve biz de bu işin en iyi ülkelerinden biriyiz diyebildik" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE KENDİMİ BEYİN OLARAK HAZIRLADIM"

Turnuva sürecinde öncelikle kendisini zihinsel olarak hazırladığını anlatan Erdoğan, "Bu işe başladığımda hedefimde hep dünya şampiyonu olmak vardı. Her geçen gün çalışma hacmimizi artırarak ve zor maçlara girerek kendimizi geliştirdik. Şampiyonaya hazırlanırken bile şampiyonluğu hedefleyerek çalıştım. Beyin çok güçlü bir şey, bu yüzden önce kendimi beyin olarak hazırladım. Antrenmanlarımı yaparken kendimi iyice bu moda soktum. Turnuva sürecinde de bunu devam ettirerek dünya şampiyonu oldum" şeklinde konuştu.

"UNVANIMI KORUMAK İSTİYORUM"

Ulaşmak istediği hedeflerden de bahseden 23 yaşındaki milli sporcu, "Bundan sonraki hedeflerim öncelikli olarak unvanımı korumak. Daha sonra profesyonel arenalarda ülkemizi temsil etmek ve eğitimimi tamamlayıp sporculuk hayatım bittiğinde sporun yönetim kısmında yer almak. Böylece sporcu kardeşlerimize yardım etmek istiyorum" dedi.

"MUAYTHAİ SPORUNA İLGİ BÜYÜK"

Muaythai sporunun Türkiye'deki yeri hakkında da konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'de aslında muaythai sporuna ilgi büyük. Yaklaşık yüz bin tane lisanslı sporcu var. İnsanlar bu sporu severek yapıyor. Hatta ünlüler arasında da popüler olan bir spor. Futbol ve basketbol dışında kaldığımız için şampiyonluk haberlerimiz açıkçası çok fazla yapılmıyor. O yüzden bu spora olan ilgiyi artırdığını düşünmüyorum. Ancak bu tip haberlerin bu sporları yapan sporcular açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Sporcular haberleri duyduğu zaman kendilerine olan inançları ve güvenleri artıyor. Bu haberlerin daha çok bu açıdan faydası olduğunu düşünüyorum."

"BİR SPORCU İÇİN EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Sporda eğitimin ve yabancı dilin önemine vurgu yapan başarılı sporcu, "Sporcu olsun veya olmasın eğitim her zaman çok önemli. Ancak bir sporcu için daha önemli. Sporcu olmak için eğitime ara vermek çok yanlış. Önce üniversite eğitimlerini hatta imkanları varsa yüksek lisans eğitimlerini alsınlar. Bence en önemlisi bu. Ben de eksikliğini çekiyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. İngilizceyi mutlaka öğrensinler, yabancı dil çok önemli. Yabancı dilin her şeyden hatta idmanda attığımız yumruktan bile daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitimi bir kenara koyarsak istikrarlı olmaları, disiplinli ve sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü sabır olmadan olmuyor. Birçok kişi istiyor ama bir kişi kazanıyor. Sabırlı oldukları ve düzenli çalıştıkları takdirde istedikleri başarıya ulaşmamak için hiçbir neden yok" diye konuştu.

HACI DOĞAN: KÜRSÜDE İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTMANIN GURURU İÇİNDEYİZ

Dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden antrenör Hacı Doğan ise şunları kaydetti:

"Altın madalyayı alıp kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururu içindeyiz. Buğra Tugay Erdoğan'ın ve milli takımımızın antrenörüyüm. Bütün sporcular kendi sporcumuz gibi hepsiyle mücadele ettik. Ülke olarak iki altın, iki gümüş, beş bronz madalya alarak ilk defa dünya üçüncüsü olduk. Ayrıca Buğra da ağır sıklette tarihte ilk defa büyük erkekler şampiyonu oldu. 16 yıllık federasyon olmamıza rağmen bu zamana kadar hiç bu sıklette derece yapamamıştık. Bu çok güzel bir başarı, bunun gururunu yaşıyoruz. Buğra, geçen sene de tarihte ilk ağır sıklette Avrupa şampiyonu olmuştu. Dünya şampiyonası için de ona göre antrenman yapıp bir hedef belirledik. Stratejimizi yaptık. Altın madalyayı alacağımıza emindik, buna yürekten inandık. Bütün rakiplerimizi geçtik. Gururluyuz, mutluyuz."

"BUĞRA DİSİPLİNLİ VE AZİMLİ BİR SPORCU"

Buğra Tugay Erdoğan'ın antrenmanlarının yanı sıra eğitimine de devam ettiğini söyleyen Doğan, "Buğra, üniversitesini bitirdi ve yüksek lisans yapıyor. Buna rağmen eğitim hayatını engellemeden sabah ve akşam antrenmanlarını hiç kaçırmadan haftanın altı günü antrenman yapıyor. Çok disiplinli ve azimli bir sporcumuz. Başarıyı biraz da buna bağlıyoruz. Bizler de doğru çalıştırma ve doğru teknikle büyük bir başarı elde edebiliyoruz. Bunun dışında, yabancı ülkelerin sporcuları gerçekten kariyer anlamında çok başarılılar. Türkiye'den böyle başarılı bir sporcu çıkacağını belki de hiç beklemiyorlardı. Onlara sürpriz yaptık. Dövüş sporlarının en yüksek ve en ağırı ağır sıklet, açık sıklet yani doksan kilonun üstündeki tüm oyuncular oraya katılabiliyor. Turnuvanın en ağır kilosunda şampiyon olmak bütün dünyanın önüne geçmek gibi bir şey" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA