Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
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Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Türkiye MotoFEST'te yer alacak motosiklet markaların basın toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Türkiye MotoFEST'te yer alacak motosiklet markaların basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Motosiklet Endüstrisi Derneğinin (MOTED) İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısına TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Honda Türkiye Motosiklet Satış ve Pazarlama Müdürü Çetin Kardeş, Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürü İlker İyicik ve ANLAS Ürün Pazarlama Müdürü Fatih Ergün katıldı.

Basın toplantısında konuşan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, dünyanın en önemli motokrosçularının Afyonkarahisar'daki organizasyonda yer alacağını belirterek, "Avrupa'nın en büyük spor ve festival organizasyonuna imza atacağız. Afyonkarahisar'da 2 dünya şampiyonası bizleri bekliyor. Bu organizasyonla motosiklet kazanacak, Türkiye kazanacak." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın daha önceki organizasyonlarda en iyi pist ve padok ödülü aldığını hatırlatan Akülke, "Bu sene Türkiye'de ilkleri yaşayacağız. Geçen sene pandemi nedeniyle yapamadığımızı organizasyonda bu sene iki ilke imza attık. Festivalimiz 8 güne çıktı. Çeşitli konserler ve 40'a yakın spor etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ziyaretçileri dolu dolu bir organizasyon bekliyor. MXGP 4-5 Eylül tarihlerinde olacaktı ama uluslararası federasyonla yaptığımız görüşmeler sonrasında sporcuların istek ve arzusuyla ikinci yarışı da yapacağız. Aynı hafta içinde 8. ve 9. ayak yarışları yapılacak. Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından birini yapmak bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de motosiklet kültürünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyleyen Akülke, "Bu organizasyonla birlikte yeni bir başlangıç yapacağımıza eminim. İnanılmaz bir organizasyon kamuoyunu bekliyor. MOTED'e markalarla bizi buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Yarışları himayesinde yaptığımız sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Afyonkarahisar Belediyesine ve valiliğe destekleri için teşekkür ediyoruz. Onların ve halkın desteğiyle buralara geldik." şeklinde konuştu.

MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk ise şunları kaydetti:

"Türkiye Motosiklet Federasyonuyla çok yakın çalışmalarımız var. Amacımız motosiklet kültürünün gelişmesi ve sağlıklı bir pazarın büyümesi. Bu yıl yapacağımız organizasyonları geniş kapsamlı markalarımızla birlikte yapacağız. 50'ye yakın ekstra etkinlik ve 8 konser var. 2019'da 40 bin ziyaretçimiz vardı bu sene 100 bini geçeceğini bekliyorum. Bu organizasyona katılan bütün markalarımıza teşekkür ediyorum."

Basın toplantısına katılan marka temsilcileri de Türkiye'de motosiklet kültürünün yaygınlaşması ve başarılı sporcular çıkması için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Türkiye MotoFest 1-8 Eylül tarihlerinde, Dünya Motokros Şampiyonasının Türkiye etapları 4-5 Eylül ve 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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Dünya Motokros Şampiyonası ile MotoFEST'e katılacak markaların basın toplantısı yapıldı - Haberler
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