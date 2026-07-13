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Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'ye sahip çıktı

Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'ye sahip çıktı
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Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'ye yönelik kibir eleştirilerine katılmadığını söyledi. Kamerunlu eski futbolcu, Mbappe'de kibir değil, şampiyonların ihtiyaç duyduğu özgüveni gördüğünü ifade etti.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Samuel Eto'o, Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve genç futbolcuya açık destek verdi.

''O GERÇEK BİR LİDER''

Le Parisien'e konuşan Kamerunlu eski golcü, Mbappe'nin saha içi ve dışındaki duruşunu değerlendirdi. Yıldız oyuncunun tavırlarının sıklıkla yanlış anlaşıldığını belirten Eto'o, "O, her zaman kazanmayı hedefleyen ve hırslarının peşinden kararlılıkla giden gerçek bir lider. Bazı insanlar onun bu yüksek özgüvenini kibirle karıştırıyor. Hatta ona yönelik eleştirilerini haklı çıkarmak için bu argümanı kullanıyorlar; ancak ben bu yaklaşımları aşırı ve tamamen haksız buluyorum." ifadelerini kullandı.

''BEN ONDA KİBİR GÖRMÜYORUM''

Mbappe'ye yönelik "kibirli" yakıştırmalarına kesin bir dille karşı çıkan Eto'o, "Şahsen ben onda kesinlikle bir kibir görmüyorum. Tam aksine, sadece büyük şampiyonların sahip olması gereken o güçlü özgüveni görüyorum." açıklamasında bulundu. 

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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