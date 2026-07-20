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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Trump, müzakereler olmazsa saldırıların artacağını söyledi

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Trump'ın Dünya Kupası finalindeki tavırları, İran'a yönelik sert mesajları ve yabancı öğrenci vizelerine ilişkin yeni planı ABD gündemini hareketlendirdi. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'a son gelişmeleri değerlendirdi.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sural, ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ekonomik etkilerinden Trump'ın finaldeki görüntülerine, İran ile tırmanan gerilimden Kanada'daki orman yangınlarına kadar birçok önemli başlığı değerlendirdi. Programda ayrıca Trump yönetiminin yabancı öğrenci vizelerine yönelik hazırladığı yeni düzenleme de ele alındı.

TRUMP'IN FİNALDEKİ TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

Sural, ABD'nin 39 gün boyunca FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak final organizasyonunun büyük ilgi gördüğünü söyledi. Finalde ilk kez devre arası şovu düzenlendiğini ve bilet fiyatlarının 80 bin dolara kadar çıktığını belirten Sural, FIFA'nın turnuvadan yaklaşık 13 milyar dolar gelir elde etmesinin beklendiğini ifade etti.

Trump'ın kupa törenindeki görüntülerine de değinen Sural, "Trump'ın sahnede dans etmesini bekledik." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A SERT MESAJ

Programda İran-ABD hattındaki son gelişmeler de değerlendirildi. Trump'ın İran'a yönelik, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde saldırıların artabileceği yönündeki açıklamalarının bölgede tansiyonu yükselttiği ifade edildi.

ATEŞKES MASASI YENİDEN KURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Sural, İran geriliminde 17 ABD askerinin hayatını kaybettiğinin açıklandığını belirterek tarafların karşılıklı suçlamalarını sürdürdüğünü söyledi. Buna rağmen ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması için diplomatik girişimlerin devam ettiğini aktardı.

KANADA'DAKİ YANGINLAR BÜYÜYOR

Kanada'da etkisini sürdüren orman yangınlarına da değinen Sural, ülkede yaklaşık 900 aktif yangının bulunduğunu ve şimdiye kadar 4,5 milyon hektarlık alanın küle döndüğünü ifade etti.

YABANCI ÖĞRENCİ VİZELERİNE YENİ DÜZENLEME

Programın son bölümünde Trump yönetiminin yabancı öğrencilere yönelik hazırladığı yeni vize düzenlemesi de ele alındı. Düzenlemeyle birlikte öğrenci vizelerinin süresinin 4 yılla sınırlandırılmasının planlandığı, uygulamanın hayata geçmesi halinde uluslararası öğrencileri doğrudan etkileyebileceği değerlendirildi.

Melis Yaşar
Melis Yaşar
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