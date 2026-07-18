ABD, İspanya ile 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Joan Capdevila'ya vize vermedi

2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden eski sol bek Joan Capdevila, yarın New Jersey'de oynanacak İspanya-Arjantin Dünya Kupası finalini izlemek için ABD'ye gitmek istedi. Ancak ABD makamları, elektronik seyahat izni (ESTA) başvurusunu reddetti.

GEREKÇE 2016'DAKİ İRAN ZİYARETİ

Capdevila, ret kararının nedeninin 2016 yılında LaLiga Legends ekibiyle İran'ın başkenti Tahran'da oynadığı gösteri maçı olduğunu açıkladı.

ABD'nin 2015'ten beri uyguladığı kurallar uyarınca, 1 Mart 2011'den sonra İran'ı ziyaret eden kişiler, Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamında ABD'ye giriş yapamıyor. Bu kişilerin normal vize başvurusu yapması gerekiyor. Capdevila'nın ESTA başvurusu da bu nedenle reddedildi.

TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDU

48 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek yardım istedi.

Capdevila, çocuklarıyla birlikte Dünya Kupası finalini izlemek ve eski takım arkadaşlarıyla buluşmak istediğini belirterek, Trump'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İspanya Spor Bakanlığı'nı da etiketledi.

FIFA VE İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU DEVREYE GİRDİ

İspanyol basınına göre İspanya Futbol Federasyonu ile FIFA da sorunun çözülmesi için girişimlerde bulundu. Ancak haberlerin yayımlandığı saat itibarıyla Capdevila'nın ABD'ye giriş izni çıkarılamadı ve eski yıldızın finali tribünden izleme planı belirsizliğini koruyor.

CAPDEVİLLA KİMDİR ?

2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya kadrosunda yer aldı.

EURO 2008'i kazanan takımın da önemli oyuncularındandı.

Milli takım formasıyla 60 maça çıktı.

Kariyerinde Villarreal, Deportivo La Coruña, Benfica ve Espanyol gibi kulüplerde forma giydi