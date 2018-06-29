Dünya Kupası: Turnuva Rusya'nın Azalan Nüfus Sorununu Çözebilir

Rusya'daki nüfus uzmanları Dünya Kupası'nın ülkenin gerileyen doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olmasını umuyor.

Daha önce ev sahipliği yapan ülkelerdeki araştırmalara göre, büyük bir spor organizasyonunun yarattığı olumlu hava, sıklıkla doğum oranlarındaki artışı beraberinde getiriyor. Azalma





Bu, Sovyetler Birlği'nin çöküşünün ardından nüfusu hızla azalan Rusya için iyi bir haber olabilir.

90'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ölümlerin sayısı, doğum sayısını geçti.

Düşüşte, ekonomik çöküş, kötüleşen yaşam koşulları ve artan ölüm oranları rol oynadı.

Uzmanlar bu gidiş geri çevrilmezse, nüfusun 2050 yılında 111 milyona düşeceği uyarısında bulunuyor.

Konu Kremlin için de büyük sorun ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslar'ı daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için bir dizi reform başlattı. Ama futbol gerçekten işe yarayabilir mi?





İngiltere'de, ülkenin 1966'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın ardından doğum oranlarında artış olduğu söyleniyor.

Almanya'da da 2006'daki Dünya Kupası'ndan sonra doğum oranlarında yüzde 15 oranında artış yaşandı.

Doğum uzmanı Rolf Cliche o dönem Alman medyasına yaptığı açıklamada "Çoğu kişide, maçlar sırasında duyulan heyecan devam etti ve son düdüğün ardından bu heyecanı başka şekillerde ifade ettiler" demişti.

2014 Dünya Kupası'nın ev sahibi Brezilya'da da Almanya karşısında alınan 7-1'lik ezici yenilgiden sonra bir doğum patlaması oldu.

Resmi verilere göre Mart 2015'te doğanların sayısı, bir önceki yıl aynı döremde doğanlardan yüzde 7 daha fazlaydı.

"Iniesta kuşağı"





Futbolun doğum oranları üzerindeki olumlu etkisi sadece büyük turnuvalarda görülmüyor.

İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Barcelona'nın yıldız oyuncularından Andres Iniesta'nın 6 Mayıs 2009'da Chelsea'ye son dakikada attığı golden sonra ortaya çıkan bebek patlaması için "Iniesta kuşağı" terimi ilk kez kullanılmıştı.

Iniesta'nın Londra'da attığı mucizevi gol, Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.

https://twitter.com/ASRomaEN/status/983991729866067969

Araştırmada Katalonya'nın orta kesimlerinde Şubat 2010'da gerçekleşen doğumlar incelendi ve Iniesta'nın golünden dokuz ay sonraki doğumların yüzde 16 arttığı görüldü.

Üstelik aynı dönemde İspanya'nın doğum oranları ekonomik sorunlar nedeniyle geriliyordu. İtalyan mizahı

Futbol ve doğum oranı arasındaki ilişki İtalya'da da iyi biliniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde, Roma son dakikada atılan golle Barcelona'yı geçmeyi başardı.

Kulübün resmi Twiteter hesabı birden kulübün bebeklere yönelik ürünlerinin reklamlarıyla doldu ve "Dokuz ay içinden bunlardan daha çok satabiliriz" denildi. İzlanda 'yanıyor'





İzlanda da doğum oranlarında bir tek maçtan faydalanan ülkelerden. Haziran 2016'da İzlanda etkileyici bir performansın ardından İngiltere'yi kupanın dışına attı.

Maçı 27 bin İzlandalı'nın, bir başka deyişle ülke nüfusunun yüzde 10'unun stadda izlediği tahmin ediliyordu.

Dokuz ay sonra İzlanda medyası doğum oranlarında müthiş bir artıştan bahsediyordu.

Peki ya Rusya?

Ev sahibi takım FIFA sıralamasında turnuvaya katılan alt sıradaki ekip olsa da ikinci tura çıkmayı başardı.

Rusya İspanya'yı ikinci turda geçebilirse bir doğum patlaması beklemek hiç uzak bir olasılık değil.