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Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! Katar'ın önemi çok büyük

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Play-Off'a kalan A Milli Futbol Takımımız, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı başarırsa kasasına 12 milyon dolar, (Yaklaşık 124 milyon lira) koyacak.

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek.

Dünya Kupası'nın geliri kasayı dolduracak! Katar'ın önemi büyük

HAZIRLIK VE KATILIM

A Milli Futbol Takımımız, Sporx'in haberine göre; Katar'a gitmesi durumunda FIFA'dan 2 milyon dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (Yaklaşık 124 milyon TL) gelir elde edilecek.

Dünya Kupası'nın geliri kasayı dolduracak! Katar'ın önemi büyük

KAZANANA 50 MİLYON

Dünya Kupası'nın kazananı ise 50 milyon dolar ödül alacak. Dünya Kupası prim sistemi açısından Şampiyonlar Ligi'ne oldukça yakın.

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