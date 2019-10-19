Dünya ikincisi özel sporcu Fatma'ya sürpriz doğum günü

19.10.2019 17:22

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla, uzun atlama gençler kategorisinde dünya ikincisi olan özel sporcu Fatma Damla Altın'a 18. yaş gününde sürpriz doğum günü yapıldı.



İsviçre'nin Nottwil kentinde Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından organize edilen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda Samsunlu özel sporcu Fatma Damla Altın, uzun atlamada dünya ikincisi olmuştu. 18 yaşına giren Fatma için İlkadım Atletizm sahasında sürpriz doğum günü düzenlendi. Doğum gününe Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, antrenörler ve özel sporcular katıldı.



Kasapoğlu: "Sporcumuzun özel gününde doğum gününü kutlamak istedik"



Güzel bir organizasyon olduğunu belirten İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Fatma Damla kızımızın doğum günüydü bugün. Kutlama çok güzel geçti. Paralimpikte kızımızdan çok ciddi bir madalya bekliyoruz. Ülkemizin gururlandıracağını biliyorum. Kızımızı bu özel gününde genel müdürümüzle beraber özel bir şekilde doğum gününü kutlamak istedik. Samsun ciddi anlamda özel sporcularda Türkiye'de yeri olan bir şehir. Bizim 3 tane sporcumuz paralimpikte kotayı geçmiş durumda. Bütün sporcularımızdan güzel neticeler bekliyoruz" dedi.



"Gözyaşlarını tutamadı"



Düzenlenen programda çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu Fatma Damla Altın, "Her şey çok sürpriz oldu. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya ikincisi olmuştum. Bundan sonraki hedefim Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında madalya kazanmaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA