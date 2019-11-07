Dünya İdari Kentler Birliğine üye ülkelerin temsilcileri Ankara'da

07.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:04

Dünya İdari Kentler Birliği'nin (WACA) 1. Yönetim Kurulu Toplantısı için Ankara'da bulunan üye ülke temsilcileri, başkentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

WACA Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrası, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Hacı Bayram Camisi ile Dikmen Vadisi'ni ziyaret etti ve 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bisiklete bindi.

Etkinlikte üye ülke temsilcilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammed Güldaş da eşlik etti.

WACA Genel Sekreteri Lee Yong- il, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunan bisiklet ve yaya yoluna hayran kaldığını ifade ederek, başkentin tarihi yerlerini görmenin kendisini memnun ettiğini belirtti. Ankara'nın, Lee Yong- il, Anadolu'nun merkezi olduğunu ve tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yaptığına işaret etti.

İslamabad Belediye Başkanı Sheikh Ansar Aziz ise "Ankara'yı tarihi ve kültürel açıdan çok beğendik. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bu şehir ciddi bir kültür ve tarih yoğunluğuna sahip." değerlendirmesinde bulundu.

WACA Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara ziyareti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğindeki gala yemeği ile son buldu.

Kaynak: AA