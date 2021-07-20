"Dünya Hali" dizisi 28 Temmuz'da seyircilerle buluşacak

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi "Dünya Hali", 28 Temmuz'dan itibaren gösterilmeye başlanacak.

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi "Dünya Hali", 28 Temmuz'dan itibaren gösterilmeye başlanacak.

Kendine has komedi diliyle izleyicilerin beğenisine sunulacak dizi, saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı dizide, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın, dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok isim yer alıyor.

Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.

Senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman birlikte kaleme aldığı dizinin konusu ise özetle şöyle:

"Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir, 'Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.' Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı