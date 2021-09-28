Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu
Trafikte yaşadığı tartışma sonrası silahıyla 1 kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen Sezer Öztürk'ün firarda olduğu konuşuluyor. F.Bahçe'de ve Beşiktaş'ta oynayan Almanya doğumlu Sezer'in olayı dünya basının da dikkatini çekti. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild de Sezer Öztürk'ü manşetten duyurdu.
Dünya basını Sezer Öztürk'ün dehşet saçtığı anları manşetlere taşıdı. Skorer, dış basındaki yansımaları derledi. Adı cinayete karışan Sezer Öztürk'ün skandalına evrensel basın da inanamadı.
İşte Sezer hakkında dış basında öne çıkan başlıklar:
Hırvat basını 'Türkiye'de şok' başlıklarını attı. Sportske novosti'de yer alan haber de "Eski Fenerbahçeli ve Leverkusenli Sezer Öztürk dehşet saçtı ve 1 kişiyi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.
Almanya'nın en önde gelen gazetelerinden Bild de Sezer Öztürk'ü manşetlere taşıdı. Bild "Eski Bundesliga oyuncusu artık kaçak' başlığını attı. Haber in detayında ise "Sezer Öztürk tutuklama emriyle aranıyor. Çok acımasız bir nedeni var çünkü trafikte bir kişiyi öldürdü" ifadeleri yer aldı.
Belçika'da yayın yapan Gazet van Antwerpen ise 'Sezer Öztürk arabadan ateş saçtı: Bir ölü dört yaralı' başlığını kullandı. Haber in detayında "Germinal Beerschot'un eski futbolcusu Sezer Öztürk , Türkiye'de trafik saldırısının faili olarak aranıyor." ifadeleri kullanıldı.
Voetbalzone ise 'Sezer Öztürk ateş saçtı: 1 ölü 4 yaralı' başlığını kullandı. Haverde "Sezer Öztürk'in trafikte bir kişiyi öldürmesinden şüpheleniliyor." ifadeleri kullanıldı.
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