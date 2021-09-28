Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu

Dünya basını Sezer Öztürk'ün dehşet saçtığı anları manşetlere taşıdı. Skorer, dış basındaki yansımaları derledi. Adı cinayete karışan Sezer Öztürk'ün skandalına evrensel basın da inanamadı.

İşte Sezer hakkında dış basında öne çıkan başlıklar:

"SEZER ÖZTÜRK DEHŞET SAÇTI"

Hırvat basını 'Türkiye'de şok' başlıklarını attı. Sportske novosti'de yer alan haber de "Eski Fenerbahçeli ve Leverkusenli Sezer Öztürk dehşet saçtı ve 1 kişiyi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK ACIMASIZ BİR NEDENİ VAR"

Almanya'nın en önde gelen gazetelerinden Bild de Sezer Öztürk'ü manşetlere taşıdı. Bild "Eski Bundesliga oyuncusu artık kaçak' başlığını attı. Haber in detayında ise "Sezer Öztürk tutuklama emriyle aranıyor. Çok acımasız bir nedeni var çünkü trafikte bir kişiyi öldürdü" ifadeleri yer aldı.

"SALDIRI FAİLİ OLARAK ARANIYOR"

Belçika'da yayın yapan Gazet van Antwerpen ise 'Sezer Öztürk arabadan ateş saçtı: Bir ölü dört yaralı' başlığını kullandı. Haber in detayında "Germinal Beerschot'un eski futbolcusu Sezer Öztürk , Türkiye'de trafik saldırısının faili olarak aranıyor." ifadeleri kullanıldı.

"CİNAYETTEN ŞÜPHE EDİLİYOR"

Voetbalzone ise 'Sezer Öztürk ateş saçtı: 1 ölü 4 yaralı' başlığını kullandı. Haverde "Sezer Öztürk'in trafikte bir kişiyi öldürmesinden şüpheleniliyor." ifadeleri kullanıldı.

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