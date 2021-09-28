Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Trafikte yaşadığı tartışma sonrası silahıyla 1 kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen Sezer Öztürk'ün firarda olduğu konuşuluyor. F.Bahçe'de ve Beşiktaş'ta oynayan Almanya doğumlu Sezer'in olayı dünya basının da dikkatini çekti. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild de Sezer Öztürk'ü manşetten duyurdu.

Dünya basını Sezer Öztürk'ün dehşet saçtığı anları manşetlere taşıdı. Skorer, dış basındaki yansımaları derledi. Adı cinayete karışan Sezer Öztürk'ün skandalına evrensel basın da inanamadı.

İşte Sezer hakkında dış basında öne çıkan başlıklar:

Dünya eski futbolcu Sezer Öztürk'ü konuşuyor! Trafikteki cinayet her yerde manşet oldu

Hırvat basını 'Türkiye'de şok' başlıklarını attı. Sportske novosti'de yer alan haber de "Eski Fenerbahçeli ve Leverkusenli Sezer Öztürk dehşet saçtı ve 1 kişiyi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

Dünya eski futbolcu Sezer Öztürk'ü konuşuyor! Trafikteki cinayet her yerde manşet oldu

Almanya'nın en önde gelen gazetelerinden Bild de Sezer Öztürk'ü manşetlere taşıdı. Bild "Eski Bundesliga oyuncusu artık kaçak' başlığını attı. Haber in detayında ise "Sezer Öztürk tutuklama emriyle aranıyor. Çok acımasız bir nedeni var çünkü trafikte bir kişiyi öldürdü" ifadeleri yer aldı.

Dünya eski futbolcu Sezer Öztürk'ü konuşuyor! Trafikteki cinayet her yerde manşet oldu

Belçika'da yayın yapan Gazet van Antwerpen ise 'Sezer Öztürk arabadan ateş saçtı: Bir ölü dört yaralı' başlığını kullandı. Haber in detayında "Germinal Beerschot'un eski futbolcusu Sezer Öztürk , Türkiye'de trafik saldırısının faili olarak aranıyor." ifadeleri kullanıldı.

Dünya eski futbolcu Sezer Öztürk'ü konuşuyor! Trafikteki cinayet her yerde manşet oldu

Voetbalzone ise 'Sezer Öztürk ateş saçtı: 1 ölü 4 yaralı' başlığını kullandı. Haverde "Sezer Öztürk'in trafikte bir kişiyi öldürmesinden şüpheleniliyor." ifadeleri kullanıldı.

Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu
Haberler.com - Spor Haberleri
Sezer Öztürk firari! Cinayetle suçlanan eski futbolcu her yerde aranıyor

Sezer Öztürk firari! Cinayetle suçlanan eski futbolcu her yerde aranıyor

 Cinayetle suçlanan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karışmıştı? İşte vukuat dosyası

Cinayetle suçlanan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karışmıştı? İşte vukuat dosyası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Süleyman Soylu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Armin Laschet Kazım Karabekir Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:16:29. #1.12#