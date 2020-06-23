Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu Yeni sezon için şimdiden kadro planlaması yapan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Tottenham ve Lazio gibi devlerin satış listesinde bulunan ve sarı lacivertli ekibin satışına sıcak baktığı Muriqi için Fransız ekibi Rennes harekete geçti.

Gelecek sezonun kadro planlamalarına devam eden Fenerbahçe, son dönemde düşük bir performans sergileyen Vedat Muriqi'in satışına sıcak bakıyor. Kosovalı golcüden gelecek bonservisle beraber yeni transferlere imza atacak Fenerbahçe'ye Fransa'dan önemli bir mesaj geldi.

Sezonun sonuna ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olması beklenirken tecrübeli ismin gelecek - gidecek oyunculara onay vereceği de aktarıldı. Bu bağlamda ayrılma ihtimali olan isimlerden birinin de Vedat Muriqi olduğu dile getiriliyor.

FRANSA'DAN ÖNEMLİ GELİŞME

Bilgiye göre, Sehrou Guirassy girişiminde oldukça başarısız olan ve oyuncuyu Amiens'e kaptıran Rennes, listesinin 1 numarasına Vedat Muriqi'i yazdı.

RENNES İKİ GOLCÜ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Fransız kulübü Rennes, iki golcü için düğmeye bastı. Gazeteci Manu Lonjon'un aktardığı bilgilere göre Rennesli yetkililer, Sehrou Guirassy transferindeki başarısızlıklarını örtmeye çalışacak. Rennes yetkililerin bu başarısız girişimi 2 golcü transferiyle kapatması bekleniyor.

HEDEF MURIQI

Rennes kulübünün transferde önceliğini Olympique Lyon'da forma giyen kanat golcü Martin Terrier ve Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi'e verdiği öğrenildi.

MALİ OLARAK ERİŞİLEBİLİR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Rennes kulübünün idarecileri, her iki futbolcunun transferini de mali olarak erişilebilir görüyor.

DEVLERİN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta 14 gol atan Muriqi'i Tottenham Hotspur ve Lazio gibi futbol dünyasının önde gelen takımları istiyordu.