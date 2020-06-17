Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü'nde bebekler için ağaç diktiler
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Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü'nde bebekler için ağaç diktiler

Kağıthane Belediyesi yarınlara daha yeşil, daha sağlıklı şehirler miras bırakabilmek adına 17 Haziran Dünya Çölleşme Günü'nde ağaç dikim projesi başlattı.

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü'nde bebekler için ağaç diktiler
17.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:45

Kağıthane Belediyesi yarınlara daha yeşil, daha sağlıklı şehirler miras bırakabilmek adına 17 Haziran Dünya Çölleşme Günü'nde ağaç dikim projesi başlattı. Dikilen ağaçlarla çölleşmenin önüne geçilerek, iklim ve canlı yaşamının korunması hedefleniyor.

Belediye, ağaç dikim projesini daha anlamlı hale getirmek adına, her bir ağacı Kağıthane'de yeni dünyaya gelen bebekler adına dikiyor. 2020 yılının ilk gününden itibaren dünyaya gelen her bebeğin şehirde bir ağacı olacak ve büyüdüklerinde daha yeşil bir şehir onları bekliyor olacak. Çocuklar adına ücretsiz dikilen ağaçlar için günün anısı olarak da sertifika verilecek.

"İLÇEMİZDE DOĞAN HER YENİ BEBEĞİMİZ ADINA BİR AĞAÇ DİKECEĞİZ"

Yapılan başvurular arasında ilk ağaç yeni doğan Zeynep Ela Yüksel adına dikildi. Aileyle bir araya gelen ve ağacın ilk can suyunu veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,  "Bugün çok özel ve anlamlı bir gün yaşanıyor. Hem 17 Haziran Dünya Çölleşme Günü hem de aynı zamanda bir proje yapalım dedik. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. İlçemizde doğan her bebeğimiz için bir ağaç dikelim dedik. O ağacın gölgesinde bebeklerimiz de büyüsünler vatana millete hayırlı evlatlar olsun istedik. Yeşille ve doğayla buluşsunlar istedik. Yarınlada o ağaçların gölgesinde daha güzel bir şekilde nefes almalarına imkan sağlayalım istedik. Projenin geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptık. İlk günde yüzden fazla ailemiz başvuruda bulundu. 2020 ve sonrasında doğan her çocuğumuz için ağaç dikme kampanyasına bugün başlıyoruz. Bu çocuklarımızda aileleriyle beraber belki ileriki yaşlarında ağacı gelip kontrol edecek, hem ağacın büyümesine yeşermesine destek olacak hem de ağacı sahiplenmiş olacak. Mahallelerimizin her birisinde ailelerimizle birebir görüşüp istedikleri uygun bir noktada ağaçları dikmeye başlıyoruz. Bugünde bismillah diyerek ilk ağacımızı sevgili Zeynep Ela için dikeceğiz. Annesi de burada kendisine de bir kez daha hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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