Üye Girişi
Haberler

Çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandı

Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını bildirdi. Projelerle çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede hem kendi bakanlığının hem de diğer ilgili kurumların uygulaması için 534 proje hazırlandığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında, 185 yukarı havza sel ve erozyon kontrolü, 95 baraj havzaları yeşil kuşak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projesi, 45 tarla ve yol kenarı ağaçlandırma, 25 entegre havza rehabilitasyon, 14 AR-GE ve 8 maden sahaları rehabilitasyonu projesinin de aralarında bulunduğu toplam 534 proje hazırlandığını ve uygulanmak üzere ilgili kurumlara gönderildiğini belirtti.

Özhaseki, "Çölleşme ve erozyonla mücadelenin yanı sıra muhtemel tabii afetlere karşı da tedbirlerin alınması, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması hedeflenen projelerle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor." ifadesini kullandı.

Toprak organik karbon tutulumunun artırılması amaçlanıyor

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, projelerle çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan projelerle beraber havza bütünlüğü dikkate alınarak doğal kaynakların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin alınması, arazi tahribatının önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi ve toprak organik karbon tutulumunun artırılması amaçlanıyor.

Çölleşmeyle ulusal ölçekte mücadele edebilmek amacıyla bakanlıklar, genel müdürlükler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliğiyle 2019-2030 yıllarını kapsayan "Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı" çerçevesinde de çölleşme ve erozyonla mücadeleye devam ediliyor.

Hassasiyet haritasıyla takip ediliyor

Bakanlık, bir yandan hazırladığı projelerle afetlere karşı direnç kazandırmaya çalışırken, diğer taraftan çölleşme, erozyon, arazi tahribatının dengelenmesi, toprak organik karbonu ve arazi değişimlerinin izlenmesi amacıyla geliştirilen izleme ve değerlendirme sistemleriyle ülke topraklarının mevcut durumunu takip ediyor.

Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM işbirliği kapsamında hazırlanan Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası ile de izleniyor.

Çölleşmenin iklim, su, toprak, arazi örtüsü, arazi kullanımı, topoğrafya, jeomorfoloji, sosyo-ekonomi ve yönetim olarak tüm yönleriyle bütüncül olarak ele alındığı Çölleşme Hassasiyet Haritası'nda, 7 kriter ve 48 gösterge yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 12 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mart'ta yaşananlar! Gökhan Kasap kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap kaç yaşında, nereli? Turgut Sadıkoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli? 12 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Gökay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay kaç yaşında, nereli? Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli? İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak? Necmettin Deniz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Necmettin Deniz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title